بالفيديو| مشاهد مرعبة من إعصار مانكوت في الصين: المواطنون يطيرون

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اليوم PM 04:10
إعصار مانكوت

إعصار مانكوت

كتب: أ ف ب

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بدأت في هونج كونج صباح الاثنين عملية تنظيف كبرى لإزالة الأشجار والحطام من الشوارع غداة مرور إعصار مانكوت المدمر الذي أوقع أيضا عشرات القتلى في أرخبيل الفلبين.

وكان أرخبيل الفلبين في جنوب شرق آسيا الذي يتعرض بانتظام لأعاصير عنيفة، الأكثر تضررا من هبوب هذه العاصفة القوية.

وأعلنت فرق الانقاذ أن الحصيلة ارتفعت إلى 65 قتيلا بعد انتشال المزيد من الجثث من موقع شهد انزلاق تربة هائلا في مدينة ايتوجون على جزيرة لوزون في شمال الفلبين.

وجرف هذا الانزلاق خصوصا مأوى للطوارئ استخدمه عمال مناجم وأسرهم. ولم يعثر حتى الآن على أي ناج لكن عمليات البحث متواصلة، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة فيكتوريو بالانجدان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية بينينو دورانا إنه لا يزال هناك 43 شخصا إضافيا مفقودون، وأن أكثر من 155 ألف شخص لا زالوا في مراكز إيواء بعد يومين من مرور الإعصار.

والعاصفة التي اعتبرت الأقوى التي يشهدها العالم منذ بداية 2018، جرفت مناطق زراعية في شمال لوزون وذلك قبل شهر واحد من جمع المحاصيل، وهذه المناطق توفر في الأوقات العادية قسما مهما من إنتاج الأرز والذرة في الفلبين لكن محاصيلها غرقت هذا العام تحت المياه الموحلة.

وبعد أن دمرت شمال الفيليبين، عبرت العاصفة بحر الصين الجنوبي ومر مركز العاصفة على بعد مائة كلم من جنوب هونج كونج وكان أقرب إلى ماكاو قبل إن تصل العاصفة اليابسة عصر الأحد في جنوب الصين، وأبلغ عن وفاة شخصين في مقاطعة جواندونج.

وقالت السلطات إنها أجلت أكثر من ثلاثة ملايين شخص في جنوب الصين وأمرت عشرات آلاف من مراكب الصيد بالعودة إلى الموانئ قبل وصول الإعصار الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ملكة العواصف".

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