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ابتكار جديد للقضاء على أخطر أنواع السرطان

اليوم AM 11:22
ابتكار جديد للقضاء على أخطر أنواع السرطان

ابتكار جديد للقضاء على أخطر أنواع السرطان

كتب: وكالات

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توصلت مجموعة من العلماء بجامع "ليدا" البريطانية، لابتكار طريقة جديدة تزيد من فعالية الأدوية المعالجة للسرطان "الميلانيني" أخطر أنواع المرض على الإطلاق، بحسب ما نشر موقع "MedicalXpress".

فبحسب الموقع، فإن المختصين تمكنوا من إعادة تنشيط فعالية عقار يعرف باسم "T-vec"، والذي يتم حقنه مباشرة في الأنسجة التي تأثرت بسرطان الجلد، والذي بدوره يؤثر بشكل مباشر على الخلايا السرطانية الموجودة.

وأعتمد المختصون على خلايا الدم البيضاء، التي تستطيع امتصاص المواد المختلفة، لتقوم بنقلها إلى الورم أو الخلايا السرطانية مما يؤدي لموتها، وفقًا لما ذكر موقع "سبوتنيك".

وبحسب ما أكد المختصون، فإن هذا العقار يمكن استخدامه فقط في الحالات التي لا يمكن إيصاله إلىالخلايا السرطانية بشكل مباشر.

يذكر بأن استخدام العقار "T-vec"، ينطوي على إدخاله في دم المرضى، ولكن في بعض الحالات يقوم الجسم بفرز مواد مضادة تؤدي للتقليل من فعالية هذا العقار.

وكان علماء قد أكدوا، في وقت سابق، على ضرورة الإكثار من تناول أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تمنع السرطان وتوقف نموهوانتشاره.

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