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بالصور| نتائج مهرجان "جحيم في القفص" Hell in a Cell للمصارعة الحرة

بالصور| نتائج مهرجان "جحيم في القفص" Hell in a Cell للمصارعة الحرة

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بالصور| نتائج مهرجان "جحيم في القفص" Hell in a Cell للمصارعة الحرة

اليوم AM 07:12
صورة دعائية للمهرجان

صورة دعائية للمهرجان

كتب: محمد رمضان

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شهدت مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية المهرجان الرهيب "جحيم في القفص" أو Hell in a Cell، وهو المهرجان السنوي الذي تنظمه شركة WWE للمصارعة الحرة، حيث أقيمت عدد من المباريات المثيرة، وجاءت نتائجها كالتالي

فاز فريق "نيو داي" على فريق ضم البلغاري روسيف وإيدين إنجليش، في مباراة من أجل حزامي بطولة زوجي "سماك داون".

وفاز دولف زيجلر ودرو ماكنتاير على دين إمبروز وسيث رولينز، في مباراة من أجل حزامي بطولة زوجي "رو".

وفاز إيه جي ستايلز على ساموا جو ببطولة WWE، وبذلك يرفع رصيد احتفاظه بالحزام إلى أكثر من 313 يوما.

فازت بيكي لينش على شارلوت فلير بحزام سيدات "سماك داون".

فازت روندا روزي على أليكسا بليس بحزام سيدات "رو".

وفي مباراة مختلطة، فاز ذا ميز وزوجته ماريس على دانيال براين وزوجته بري بيلا.

وفاز راندي أورتن على جيف هاردي في مباراة عنيفة أقيمت داخل القفص.

وانتهت المباراة القوية من أجل حزام "يونيفرسال" بين البطل رومان رينز والعملاق برون سترومان، بدون فائز بعد تدخل "الوحش" بروك ليسنر الذي حطم باب القفص واعتدى على النجمين ليفسد المباراة التي حكَّمها المصارع المعتزل مايك فولي، الذي كان معروفا عنه قبل اعتزاله أنه يرتدي شرابا في يده ويضعه في فم خصمه.

 

 

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