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دراسة حديثة: الأسبرين "خطر" على المسنين

اليوم AM 08:18
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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حذرت دراسة أمريكية- أسترالية حديثة كبار السن من تناول الأسبرين يوميًا، رغم إثبات فوائده للمرضى في أعقاب الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية، وذكرت الدراسة إن التجارب لم تؤكد فوائد الأسبرين للأشخاص الأصحاء فوق سن السبعين، بل زادت الأقراص من خطر حدوث نزيف داخلي مميت.

ووفقا لـ"بي بي سي" وصف الخبراء النتائج بأنها مهمة للغاية وحذروا من العلاج الذاتي بالأسبرين، ويصف الأطباء الأسبرين للمرضى بعد نوبة قلبية أو سكتة دماغية لأنه يخفف الدم ويقلل تجلطه وبالتالي يحد من فرص تكرار الإصابة، ويختار بعض الأشخاص الأصحاء تمامًا تناول الأسبرين لتقليل مخاطر محتملة مستقبلا، وهناك بحوث مستمرة حول ما إذا كان يمكن استخدام الدواء لخفض خطر الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك، تجري أغلب الأبحاث على فوائد الأسبرين على الأشخاص في منتصف العمر وهناك أدلة متزايدة حول مخاطره كلما تقدم الإنسان في العمر.

وشملت الدراسة الأخيرة 19 ألفا و114 شخصا فوق 70 عامًا في الولايات المتحدة وأستراليا كانوا جميعًا بصحة جيدة ولم يعانوا سابقا من مشاكل في القلب، مُنحوا نصف جرعة يوميًا من الأسبرين لمدة 5 سنوات، وأظهرت ثلاثة تقارير في مجلة "نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين" أن الأقراص لم تقلل من خطر التعرض لمشاكل في القلب أو يثبت عنها أي فوائد أخرى.

وقال البروفيسور، جون ماكنيل، من جامعة موناش :"هذا يعني أن الملايين من كبار السن الأصحاء في جميع أنحاء العالم ممن يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين دون سبب طبي، قد يفعلون ذلك بلا داع، لأن الدراسة لم تظهر أي فائدة عامة للتعويض عن مخاطر النزيف، وأضاف أن النتائج تساعد الأطباء الذين ظلوا غير متأكدين بشأن ما إذا كان عليهم التوصية بتناول الأسبرين للمرضى الأصحاء".

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