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بالفيديو| زوجة تنجو من إعصار فلورانس لتضع توأم

اليوم AM 06:44
زوجة تلد في فلوريدا بسبب اعصار فلورانس

زوجة تلد في فلوريدا بسبب اعصار فلورانس

كتب: حاتم سعيد حسن

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قررت قوات الحماية المدنية بالولايات المتحدة إجلاء زوجين مع اقتراب إعصار فلورانس من كارولاينا الشمالية، ووضعت الزوجة طفلين توأم في مستشفى بفلوريدا، وكان الزوجان نيكولاس ديغريغوريو وزوجته دانييل يعملان بقاعدة بحرية أمريكية في جاكسونفيل وبحسب "فوكس نيوز" تم إخلاؤهما كإجراء احترازي يوم الثلاثاء.

وكان الزوجان سافرا في رحلة طويلة لرؤية عائلتهما في سانت أوغسطين حيث قالت الزوجة إنها ظلت تصلي طوال الوقت وذكرت لـ"فوكس نيوز" أنها كانت مترددة في استقلال السيارة وظلت تصلي قائلة: "لا تدعني أذهب إلى المخاض بعد، من فضلك لا تدعني الخوض في العمل حتى الآن".

وذكر المستشفى أن الزوجة أنجبت طفلين هما سكارليت وسادي، وقال الزوجان إنهما متحمسان للعودة إلى المنزل في وقت قريب كعائلة.

وقد ألقى إعصار  فلورانس، الذي أصبح الآن منخفضًا استوائيًا، آثاره على جاكسونفيل، حيث تم إجلاء حوالي 70 شخصًا من فندق بعد انهيار سقفه جزئيًا، وتأكد مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا من العاصفة.

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