مسن يبلغ الشرطة ضد مطعم بعد رفض تخفيضات: "مش هتحرك من هنا"

في موقف طريف بأحد مطاعم الوجبات السريعة في ولاية أوهايو الأمريكية، اتصل رجل يبلغ من العمر 73 عاما بالشرطة بعدما رفض الموظف بالمطعم قسائم شراء كانت لديه تحتوي على عروض وتخفيضات.

وكان الرجل ذهب إلى المطعم لتناوم وجبة الغذاء يوم الخميس الماضي، وحاول استخدام قسيمة شراء كانت لديه ولكن العامل بالمطعم أخذ القسيمة منه ورفض التعامل بها أو إرجاعها له ووفقا لـ"فوكس نيوز" اتصل الرجل بالشرطة التي ذهبت إلى المطعم.

وبحسب تقرير الشرطة أن الرجل ادعى أن عامل المطعم أخذ منه القسيمة ولم يحترمها فرفض الرجل الخروج من سيارته، قائلا: "أنا لا أتحرك إلى أي مكان حتى تعيدوا لي القسائم، أخذ الرجل قسائمي ولن يعيدها إليّ ولن يعطيني العرض المجاني الذي بالقسائم".

وأفادت الشرطة في تقريرها "بأن الرجل أخذ قسائم الشراء مرة أخرى ولم يتم توجيه أي تهمة إليه، ونصح بأنه لا يعود للمطعم مرة أخرى".