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مصري يوثق رحلة الحج في فيديو.. ومتابعون: "الأفضل لهذا العام"

مصري يوثق رحلة الحج في فيديو.. ومتابعون: "الأفضل لهذا العام"

مصري يوثق رحلة الحج في فيديو.. ومتابعون: "الأفضل لهذا العام"

اليوم PM 07:38
لقطة من الفيديو

لقطة من الفيديو

كتب: رامي الجزيري

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو وثق فيه حاج مصري رحلته المقدسة بالأراضي الحجازية.

وأظهر المقطع الذي لم تزيد مدته عن دقيقتين، الرحلة منذ الوصول إلى المطار في المملكة السعودية مرورًا بجميع مناسك الحج حتى نهاية الرحلة مرة أخرى.

وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا بين المستخدمين على منصات مواقع التواصل المختلفة، فضلًا عن تحقيق الملايين من المشاهدات في خلال بضعة أيام.

وأعرب المستخدمون عن اعجابهم بهذا الفيديو الرائع ووصفوه بـ"أفضل فيديو لهذا العام".

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