الإنسان البدائى متهم بقتل الطيور العملاقة قبل آلاف السنين

بعد اكتشاف أثار لعظام الطيور العملاقة عليها آثار قطع بأداة حادة، شك العلماء في تورط الإنسان البدائي في إبادة هذه الطيور التي عاشت قبل ألاف السنين على كوكب الأرض.

وقدر العلماء البريطانيون عمر الأثار المكتشفة بـ10 ألاف عام، ورجحوا أن يكون الإنسان البدائي قد لجأ إلى صيد الطيور العملاقة طلبا للغذاء، بحسب "روسيا ليوم".

وعثروا على الأثار في جزيرة مدغشقر من القارة الإفريقية، التي كان يقدر وصول أول المستوطنين إليها قبل 4000-3000 عام، ولكن مع العثور على بقايا الطيور في الجزيرة، فإن وصول المستوطنين الأوائل لا يمكن أن يكون قد حدث قبل 4000 عام، بل قبل 6000 عام بالحد الأدنى، حسب ما يفرضه المنطق العلمي.

وأثار الاكتشاف فرضية جديدة وجدية حول السبب الحقيقي وراء انقراض هذه الطيور، إذ كان يعتقد أن الكوارث الطبيعية شكلت العامل الرئيسي لذلك، حيث قدر العلماء وزن هذه الطيور العملاقة بنصف طن، وطولها بـ 3 أمتار، كما أن حجم بيوضها كان أكبر من بيوض الديناصورات.