بالفيديو| هل التاكسي الجوي سيصبح حقيقة في يوم ما؟

في تقرير مصور نشرته "سي إن إن عربي" على قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، استعرضت فيه شركات تستثمر ملايين الدولارات في تصميم وعمل نماذج للتاكسي الطائر، ويقول الخبراء إن التاكسي الجوي سيتحول إلى واقع في المستقبل القريب، واستعرض الفيديو الشركات الرائدة في سباقات التاكسي الجوية.

شركة "فيرتكال ايروسبيس"

وتعمل الشركة علي مشروع التاكسي الجوي للتنقل بين المدن وتستخدم تاكسي جوي لديه القدرة على الإقلاع بشكل عمودي.

شركة "كيتي هوك"

تعمل الشركة في سيليكون فالي وتعتمد علي مركبة ذاتية القيادة وعديمة الانبعاثات، وتعتبر الشركة ناشئة في مجال التاكسي الجوي.

شركة "أوبر"

وتسعى شركة أوبر العالمية لتطوير شبكة سيارات كهربائية طائرة.

وبالفعل تم نقل ركاب جوا من خلال رحلات طيران تجريبية من قبل طائرات "درون" ذاتية القيادة من "اي هانغ"، ويأتي العمل علي التصاميم الجديدة من أجل مستقبل الطيران بأشكال عدة من ضمنها طائرة من طراز "18 – rotor taxi drone" من قبل "فولوكوبتر"، وتطمح شركة "ليليوم" الناشئة لصناعة تاكسي طائرة بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.

ولكي تصبح سيارات التاكسي الطائرة حقيقة يجب تطوير القوانين والتكنولوجيا قبل اقلاعها وبذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت.