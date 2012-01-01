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نجم كرة سلة يفاجئ زوجته على الهواء بإقامة علاقة مع 391 فتاة

نجم كرة سلة يفاجئ زوجته على الهواء بإقامة علاقة مع 391 فتاة

نجم كرة سلة يفاجئ زوجته على الهواء بإقامة علاقة مع 391 فتاة

اليوم AM 06:41
براندي تغادر الهواء بعد اعتراف زوجها لاعب كرة السلة بخيانتها

براندي تغادر الهواء بعد اعتراف زوجها لاعب كرة السلة بخيانتها

كتب: رنا علي

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فاجئ جيسون ماكسييل، نجم نادي"ديترويت بيستونز" الأمريكي السابق لكرة السلة، زوجته "براندي"، بعد مضي 9 سنوات على زواجهما أثناء مقابلة تليفزيونية على الهواء، أنه خانها وأقام علاقة مع 341 فتاة قبل الزواج، و50 أخريات بعد الزواج، ما دفعها للمغادرة وهي تبكى من الصدمة.

لم تتمكن براندي ماكسييل استكمال المقابلة التى أجرتها خبيرة العلاقات الزوجية "إيانلا فانزانت"، ضمن حلقات برنامجها "إصلحى حياتك"، عبر شبكة قنوات "أوبرا وينفري" التليفزيونية، عندما اعترف زوجها ولاعب كرة السلة الشهير بأنه قام بخيانتها قبل وبعد الزواج الذي استمر 9 أعوام، وأنجبا خلالهما "جيسون جونيور" الذي يبلغ 6 سنوات، مع 391 فتاة، دون أن يبرر أسباب فعلته سوى بكلمة واحدة "كنت أريد الهرب"، ما دفعها لمغادرة الهواء وهى تبكى بسبب فعلته التى وصفتها بأنها "شئ مثير للاشمئزاز"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

المقابلة التى أجريت العام الماضي وتم نشرها مؤخرا، سلطت الضوء على المشكلات الزوجية التى عانت "براندي" بسببها مع "جيسون"، خاصة إدمانه للشراب، لكنه أنكر تلك الاتهامات، ووفقا للصحيفة البريطانية أكدت خبيرة العلاقات للاعب الرياضى، أنه "بحاجة للعلاج وطلب المساعدة استجابة لطلب زوجته ووالدته".

وفي تصريح لشبكة "The Shade Room" الأمريكية، أكدت "براندي" أنها حزينة لأنه في يوما من الأيام سيشاهد ابنها تلك المقابلة وسيعرف الحقيقة، وهى أن "والده خانها واكتفت هى بالرحيل دون أن تفعل شيئا"، مضيفة: "أخشي أن يؤثر ذلك عليه بشكل سلبي".

وبحسب "ديلي ميل" لم يتأكد صحة إنفصال لاعب السلة الأمريكي عن زوجته "براندي"، وذلك لرؤيتها ترتدي خاتم الزواج في أكثر من صورة تشاركها على مواقع التواصل.  

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