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جائزة نوبل للحماقة تسلم جوائزها لـ10 فائزين.. تعرف إلى أبرز الأبحاث

اليوم AM 04:57
حفل جائزة نوبل للحماقة

حفل جائزة نوبل للحماقة

كتب: حاتم سعيد حسن

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في احتفال مهيب حضره مئات الأشخاص، منحت جامعة هارفارد جائزة "نوبل للحماقة" لعشرة فائزين في مجالات مختلفة، وذلك بعد أن أثبتت أبحاثهم العلمية "سخافتها وعدم أهميتها".

فوفقا لـ"سكاي نيوز" فازت البروفيسورة الكندية ليندي ليانغ، من جامعة ويلفريد لورييه في مجال الاقتصاد، بسبب بحثها المقدم الذي توصل إلى أن الموظفين الذين يفرغون غضبهم من رؤسائهم باستخدام "عرائس الفودو"، يميلون إلى الشعور بالتحسن لأن "تصوراتهم عن الظلم تم إبطال مفعولها".

وتم منح مارك ميتشل وديفيد ورتينغر، من جامعة ميتشيغان، جائزة نوبل للحماقة وقيمتها 10 تريليون دولار زمبابوي، لتقديمهما بحث "التخلص من حصى الكلى بركوب قطار الموت الأمريكي"، وفازت الباحثة البرتغالية باولا روماو وزملاؤها في مجال الكيمياء بعد دراسة مدى فعالية اللعاب البشري في تنظيف الأسطح القذرة، وحصل علي الجائزة في مجال الأدب فريق من الباحثين الاستراليين بعد إثباتهم أن معظم الأشخاص الذين يستخدمون منتجات معقدة لا يقومون بقرأة دليل التعليمات وفقا لوكالة "الأناضول".

ويتم منح جائزة نوبل للحماقة العلمية عادة للأبحاث المسلية، ويرجع تأسيس الجائزة ومنذ أن قامت إحدى دور النشر في الولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس هذه الجائزة في عام 1991، كمحاكاة ساخرة لجائزة نوبل الأصلية، ويتم منحها سنويًا لعشرة أبحاث بالاعتماد على معيار "مُضحك، ويحث على التفكير" كمعيار لتقييم الأبحاث الفائزة بالجائزة.

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