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لماذا نظر حكم مباراة ليفربول وتوتنهام في ساعته قبل احتساب الهدف الأول؟

اليوم PM 02:50
لماذا نظر حكم مباراة ليفربول وتوتنهام في ساعته قبل احتساب الهدف الأول

لماذا نظر حكم مباراة ليفربول وتوتنهام في ساعته قبل احتساب الهدف الأول

كتب: سعيد محمود

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بعد 39 دقيقة من الصراع الكروي بين فريقي ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم، تمكن لاعب الريدز جورجينيو فينالدوم من إحراز الهدف الأول لفريقه قبل نهاية الشوط بـ6 دقائق، احتسبه الحكم بفضل تقنية "عين الصقر"، وسط اعتراضات لاعبي توتنهام، فما تلك التقنية التي ضمنت التقدم في الشوط الأول لزملاء محمد صلاح؟

يعرف عشاق رياضة "التنس" تقنية عين الصقر Hawk Eye جيدا، حيث تحتسب النقاط صعبة الرؤية على الحكام بواسطتها، لما تتمع به من دقة عالية تبين مدى قرب الكرة من خط الملعب أو بعدها عنه، مهما كان الأمر صعبًا.

وفي كرة القدم وفي كرة القدم، تعرف تلك التقنية بـ"خط المرمى" أو Goal-line technology، وتستخدم لتحديد دخول الكرة بكامل استدارتها خط المرمى أم لا، وتعمل عن طريق نظام موصول بشبكة اتصال صغيرة، وعندما تعبر الكرة خط المرمى يكتشفها النظام، ويتم اكتشافها من خلال 14 كاميرا خاصة موزعة على محيط الملعب، وكل مرمى على جانبي الملعب يكون مغطى بالكامل بـ 7 كاميرات، وعندما تعبر الكرة خط المرمى يعمل النظام على إرسال رسالة مباشرة يستقبلها الحكم على ساعته، وهو ما لجأ إليه حكم مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم.

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