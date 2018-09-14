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بالفيديو| هل تعمد هذا الإعلامي تزييف الحقيقة وسط الإعصار؟

اليوم PM 02:57
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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إعصار يضرب الفلبين ويشرد الآلاف

في واقعة أثارت الجدل والتساؤلات، وتزامنا مع إعصار فلورنسا الذي يضرب ولاية نورث كارولينا الأمريكية، ظهر خبير الأرصاد الجوية مايك سيديل وكأنه يكافح رياحاً قوية أثناء التغطية، ما جعله يتعرض لعاصفة هوجاء من الانتقادات على الإنترنت.

لكن بعد لحظات، أظهرت الكاميرا رجلين يمشيان خلفه دون أن يبذلا جهداً لمقاومة أية رياح، بحسب ما نقلته "العربية".

وجعل هذا المشهد عدداً من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي يتهمون "سيديل" بالتزوير والمبالغة لجعل الأمور تبدو أسوأ مما كانت عليه، في الفيديو الذي كان له مفعول الإعصار تواصلياً.

لكن قناة Weather Channel ومقرها أتلانتا أصدرت بياناً تدافع فيه عن موظفها وقالت: "من المهم أن نلاحظ أن الشخصين في الخلفية يسيران على الخرسانة، بينما يحاول مايك سيديل الحفاظ على قدمه ثابتة على العشب المبلل".

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