بالصور| مجموعة من الملثمين يضربون شابا ويسرقون دراجته النارية

في لحظة مروعة، اعتدت عصابة من البلطجية المقنعين على سائق دراجة نارية وضربوه رأسه مرارا وتكرارا قبل أن يسرقوا دراجته النارية، وبكى الشاب متسائلا: "ماذا أفعل؟"، حيث كان محاطا بمجموعة من الشباب البلطجية في كوليدج رود بمدينة برمنجهام البريطانية وهاجموه بشراسة في وضح النهار.

وبحسبما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، كان هناك العديد من المتفرجين على الشاب وهو يعتدى عليه ولم يفعلوا شيئاً للتدخل وسجلوا الحادثة بهواتفهم المحمولة بينما الشباب المقنع يقومون بضرب قائد الدراجة النارية وهم يضحكون ضحكات صاخبة.