تينا وسيمون.. زوجان لا يأكلان سوى الفاكهة طوال 3 سنوات

حبيبان جمعت بينهما قصة حب كانت الأكثر غرابة من غيرها، بداية من اللقاء الأول الذي جمع "تينا"، 39 عاما، بخطيبها "سيمون"، 26 عاما، أثناء تصفح السيدة الأربعينية مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على "حمية غذائية سحرية" تجعلها تفقد الوزن، وبعد رحلة بحث شاقة، استقرت الإيرلندية الشقراء على رأي رجل أحلامها البلجيكي الذي نصحها باتباع "دايت الفواكه".

الوقاية من الاكتئاب، مكافحة الشيخوخة، نظافة الأسنان، انتظام ساعات النوم وفقدان الوزن، 5 فوائد اكتشفها كلا من "تينا ستوكلوسا" و"سيمون بيون" في تناول الفاكهة، طوال 3 سنوات الماضية، التى جعلت السيدة البولندية تبدو أكثر شبابا وأصغر سنا من حبيبها، رغم أنها تكبره بـ13 عاما، وذلك لأن كلاهما لم يتناول اللحوم قط.

وتؤكد "تينا" التي خسرت نصف وزنها تقريبا، أن أفضل جزء في نظامهم الغذائي هو رحلة البحث والتذوق للفواكه الموسمية التى من أجلها سافروا مختلف البلدان، وذلك لاكتشاف مدى تأثيرها على الصحة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتضمن نظام "دايت الفاكهة" الذي يتبعه الحبيبان تناول 4 أكواب من عصير البرتقال في وجبة الإفطار "يعادل 600 كالوري"، أما وجبة الغذاء فهي بسكوت الموز المحشو بمخفوق الموز أيضا وهو مصنوع بـ7 حبات موز تقريبا "يعادل 735 كالوري" بالإضافة إلى نصف ثمرة أفوكادو "110 كالوري"، وأما الوجبة الخفيفة فهى عبارة عن حبتين تمر "133 كالوري"، وفي العشاء يتناول الحبيبان كوبين من عصير البرتقال "300 كالوري" وثمرة أفوكادو كاملة "220 كالوري"، حيث يحصل كلا منهما على إجمالي 2098 كالوري، بحسب "ديلي ميل".

30 يوما هى المهلة التى أعطتها "تينا" و"سيمون" لمتابعينهما على قناتهم الخاصة عبر "يوتيوب" وصفحة "إنستجرام"، لملاحظة التغيير الجذري في شكل الجسم وفقدان الوزن، و7 أيام لملاحظة فرق الحركة والشعور بالحيوية والطاقة، لكنهما أكدا أن "النظام لا يجب أن يتبعه الشخص باختيار تناول فاكهة لا يحبها، حتى لا يقلع عنه لأنه بمثابة أسلوب لعيش حياة أفضل"، على عكس نصائح الأطباء التى تحذر من اتباع نظام غذائي نباتي فقط، لأنه قد يؤدي للإصابة بالسرطان، وهو ما ينفيه كلا من "تينا وسيمون".