بالفيديو| طفلة مصنوعة من السليكون.. ونشطاء: "تنفع للشحاتة هتقلل الخطف"

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اليوم AM 03:10
طفلة مصنوعة من السليكون

طفلة مصنوعة من السليكون

كتب: شريف سليمان

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أثار مقطع فيديو لنموذج طفلة "دمية" مصنوعة من السليكون، جدلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

ويظهر الفيديو، يدي مصممة الدمية وهي تداعبها، حيث ظهرت وكأنها رضيعة حقيقية. 

ولقي مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قِبل مستخدمي "فيس بوك"، حيث شاهده حوالي 378 ألف شخص، وحصد أكثر من 5 آلاف إعجاب و1.5 ألف تعليق و5 آلاف مشاركة، رغم من مرور يومين فقط على نشره.

وبالنسبة للتعليقات، فإن معظمها كان رافضًا لنشر مقطع الفيديو، إلا أن حس الفكاهة كان حاضرًا، فكتب عدنان: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. حرام تقليد خلق الله (هاذا خلق الله فأروني ماذاخلق الذين من دونه)". 

وقالت نيفين: "أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله.. اعتقد حرااام جدا". 

وكتبت أشجان الباجوري: " اقتناؤها يجيب لوسه في المخ.. لا يصح ولا يجوز اقتناؤها فى بيت أطفال اتقوا الله". 

وكتب وليد ممازحًا: "حلوة للشحاتين هتقلل الخطف شوية". 

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