آخر الأخبار

شاب يستدرج طفلة إلى ملهى ليلي قبل اغتصابها في منزله

شاب يستدرج طفلة إلى ملهى ليلي قبل اغتصابها في منزله

بالفيديو| شاهد أرنب عملاق بحجم خروف

بالفيديو| شاهد أرنب عملاق بحجم خروف

بالفيديو| "بولت" يفوز بسباق عدو دون جاذبية

بالفيديو| "بولت" يفوز بسباق عدو دون جاذبية

بالفيديو| اكتشاف أسماك عجيبة تذوب خارج الماء

بالفيديو| اكتشاف أسماك عجيبة تذوب خارج الماء

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

اليوم AM 12:06
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

بالصور| «صلاح» في مران ليفربول استعدادا لقمة توتنهام

بالصور| «صلاح» في مران ليفربول استعدادا لقمة توتنهام

«كلوب» يبحث عن بديل لمحمد صلاح في ليفربول

«كلوب» يبحث عن بديل لمحمد صلاح في ليفربول

بالفيديو| محمد صلاح يحصد هدف الشهر مع ليفربول

بالفيديو| محمد صلاح يحصد هدف الشهر مع ليفربول

النيجر "وش السعد على كل صلاح".. جناح ليفربول ومهاجم الأهلي

النيجر "وش السعد على كل صلاح".. جناح ليفربول ومهاجم الأهلي

يواجه اليوم السبت، فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، توتنهام في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الواحدة والنص ظهرًا على ستاد ويمبلي.

وتنقل المباراة على مجموعة قنوات "بي ان سبورت" الرياضية وبالتحديد beIN SPORTS HD 2.

والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعدما نجح في تحقيق الفوز في أربع مبارايات، بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري بعد الفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراة واحدة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ولادة "بقرة حمراء" في إسرائيل تدق أجراس "يوم القيامة" ومعركة "هرمجدون"

ولادة "بقرة حمراء" في إسرائيل تدق أجراس "يوم القيامة" ومعركة "هرمجدون"

أعلن معهد "تيمبل" عن ولادة البقرة الحمراء في الأراضي المحتلة "إسرائيل"، 28 أغسطس الماضي (17 أيلول عام 5778 حسب التاريخ اليهودي)،
ماذا يحدث عند منع الغازات "المحرجة" من الخروج؟

ماذا يحدث عند منع الغازات "المحرجة" من الخروج؟

تعرضنا الغازات المعوية إلى الكثير من الإحراج في الأماكن العامة، لذا نحاول حصرها وعدم إخراجها، ولكننا لا نعلم أن الغاز المحاصر يمكن أن يكون مدمرا للصحة الهضمية.
بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني

بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني

بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري
في ذكرى وفاته.. ابنة حسين الشربيني تكشف عن وصية مؤثرة بخط يده لها

في ذكرى وفاته.. ابنة حسين الشربيني تكشف عن وصية مؤثرة بخط يده لها

لم يحظى بالبطولة المطلقة، ولكنه كان من الفنانين الموهوبين الذين تركوا بصمة في تاريخ السينما، حيث أجاد التنوع في الأدوار التي قدمها..
أشواق وحيرة وانتظار.. السبب الحقيقي وراء تأجيل "الهضبة" لألبومه الجديد

أشواق وحيرة وانتظار.. السبب الحقيقي وراء تأجيل "الهضبة" لألبومه الجديد

اعتاد الجمهور على طرح الفنان عمرو دياب، لألبوماته في الصيف، خاصة بعد إعلان الشركة الراعية للألبوم الأخير "كل حياتي"، "عيش الصيف مع الهضبة"..