الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

يواجه اليوم السبت، فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، توتنهام في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الواحدة والنص ظهرًا على ستاد ويمبلي.

وتنقل المباراة على مجموعة قنوات "بي ان سبورت" الرياضية وبالتحديد beIN SPORTS HD 2.

والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعدما نجح في تحقيق الفوز في أربع مبارايات، بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري بعد الفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراة واحدة.