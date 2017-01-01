شاب يستدرج طفلة إلى ملهى ليلي قبل اغتصابها في منزله

حكم على رجل بريطاني بالسجن لمدة 14 عامًا، بعد أن استدرج فتاة صغيرة عمرها 12 عامًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصطحبها من منزلها إلى ملهى ليلي وأقنعها بشرب الخمر قبل أن يغتصبها في منزله.

وبدأت القصة في يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017، بعد أن أُبلغ عن فقدان الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً من منزلها في "لي".

وتتبعت الشرطة الفتاة حتى وصلوا إلى منزل فينيكس بعد يومين، بعدما أثبتت التحريات أنه كان يراسل الضحية على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أسابيع.

واستدرج جون فينيكس، البالغ من العمر 30 عاماً الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصطحبها إلى ملهى ليلي في "لي" ، واسقاها الخمر وقبلها قبل أن يأخذها إلى منزله ويغتصبها.

وحكم على فينكس بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة الاغتصاب وخمس سنوات في السجن لاختطاف الأطفال، وقد ثبتت عليه تهمة اختطاف الطفلة في جلسة استماع سابقة، وفقًا لصحيفة "مترو".

وسيبقى فينيكس إلى أجل غير مسمى على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

وقالت المحققة كونستابل راشيل فورسيذي من فريق ويجان تشايلد للاستغلال الجنسي في "جي.إم.بي": "كانت تصرفات فينيكس مهينة تماما، وهو من المفترسين الذي قام بتسكير هذه الفتاة الصغيرة بالكحول واغتصبها وهو يعلم جيداً أنها تبلغ من العمر 12 عاماً".

وأضافت: "ما مرت به هذه الفتاة في سن مبكرة لا يمكن تصوره، وأود أن أشيد بشجاعتها المدهشة في دعم تحقيقنا".