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دراسة: تعاطف المدير مع الموظفين يزيد من إنتاجيتهم في العمل

دراسة: تعاطف المدير مع الموظفين يزيد من إنتاجيتهم في العمل

دراسة: تعاطف المدير مع الموظفين يزيد من إنتاجيتهم في العمل

أمس PM 10:44
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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كشفت نتائج دراسة جديدة، عن أن إظهار رب العمل بعض العطف تجاه الموظفين، يمكن أن يحسن من أدائهم في العمل ويزيد من إنتاجيتهم.

وأوضحت الدراسة، أن تعاطف رب العمل مع موظفيه أمر ضروري، وخاصة عندما يقترن مع وضع معايير وأهداف واضحة.

وقال تشو يو تساي، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة "التحلي بصفة التعاطف مهم، لأنه يمكن أن يغير نظرة الآخرين تجاهك، وإذا شعرت أن قائدك أو رئيسك يهتمان بك، قد تشعر بمزيد من الجدية حول عملك الذي تؤديه تجاههم"، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وللتأكد من تأثير التعاطف أو غيابه على الأداء الوظيفي للموظفين، أجرى فريق من الباحثين مسحاً شمل ما يقرب من 1000 عضو من الجيش التايواني وما يزيد على 200 من البالغين الذين يعملون بدوام كامل في الولايات المتحدة، ونظروا في النتائج المترتبة على 3 أنواع من القيادة: القائمة على التسلط، القائمة على التعاطف والإحسان، والأبوية الكلاسيكية.

وتوصل الباحثون إلى أن القيادة القائمة على التسلط أعطت على الدوام نتائج سلبية على الأداء الوظيفي، بينما كان للقيادة القائمة على التعاطف تأثير إيجابي على أداء الموظفين وبعبارة أخرى، فإن عدم إظهار التعاطف مع موظفيك لا يبشر بالخير لأدائهم الوظيفي، في حين أن إظهار التعاطف يحفزهم على العمل بشكل أفضل.

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