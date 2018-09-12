بالفيديو| الفنان أيمن زبيب يطلب يد فتاة من أهلها على الهواء

الفنان أيمن زبيب
تداول نشطاء مقطع فيديو جديد يظهر فيه النجم اللبناني، أيمن زبيب، وهو يطلب الزواج رسميا من شابة خلال برنامج تلفزيوني يعرض قريبا.
وكان ذلك خلال البرنامج الذي تعده الإعلامية رابعة الزيات والمسمى "لنا مع رابعة"، الذي سيبدأ عرضه قريبا على الشاشات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأثناء التصوير، فاجأ النجم الجميع عندما وقف وقال: "يعيش صديقي (أبو بسام) في لندن وهذه زوجته وابنتهما، وأنا أتقدم بطلب يدها منهما"، حيث كانت الأم وابنتها تقفان بين الجمهور.
وقابل الجمهور الموقف بالتصفيق الحار بينما قبل والد العروس أيمن زبيب، وكأنها موافقة غير مباشرة على طلب الزواج.
View this post on Instagram الفنان #أيمن_زبيب يطلب يد حبيبته أمام الجمهور . خلال تصوير حلقة من برنامج (لنا مع رابعة) والذي سيبدأ عرضه قريباً على قناة (لنا) السورية.. A post shared by Drama News - دراما نيوز (@drama.news.syria) on Sep 12, 2018 at 1:47pm PDT
الفنان #أيمن_زبيب يطلب يد حبيبته أمام الجمهور . خلال تصوير حلقة من برنامج (لنا مع رابعة) والذي سيبدأ عرضه قريباً على قناة (لنا) السورية..
A post shared by Drama News - دراما نيوز (@drama.news.syria) on Sep 12, 2018 at 1:47pm PDT
وتم التأكد من أن طلب الزواج صحيح، والذي كان مفاجأة لجميع من حضر الحفل، حتى أن النجم لم يكن يعلم بحضور الفتاة التي يحب مع أهلها، إلى موقع التصوير.
أعلن معهد "تيمبل" عن ولادة البقرة الحمراء في الأراضي المحتلة "إسرائيل"، 28 أغسطس الماضي (17 أيلول عام 5778 حسب التاريخ اليهودي)،
تعرضنا الغازات المعوية إلى الكثير من الإحراج في الأماكن العامة، لذا نحاول حصرها وعدم إخراجها، ولكننا لا نعلم أن الغاز المحاصر يمكن أن يكون مدمرا للصحة الهضمية.
بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري
اعتاد الجمهور على طرح الفنان عمرو دياب، لألبوماته في الصيف، خاصة بعد إعلان الشركة الراعية للألبوم الأخير "كل حياتي"، "عيش الصيف مع الهضبة"..
توفي المطرب الجزائري، رشيد طه، اليوم، إثر سكتة قلبية ألمت به أثناء نومه بمنزله في باريس، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية منها مواقع leparisien، وLe Monde، وEu
تعليقات الفيسبوك