آخر الأخبار

"منبه أم منوم".. خبراء يكشفون حقيقة صادمة عن القهوة

"منبه أم منوم".. خبراء يكشفون حقيقة صادمة عن القهوة

ولادة طفلة إندونيسية ضخمة بـ"عين واحدة"

ولادة طفلة إندونيسية ضخمة بـ"عين واحدة"

بالصور| إبر حديد بثمار الفراولة في أستراليا ونقل رجل إلى المستشفى

بالصور| إبر حديد بثمار الفراولة في أستراليا ونقل رجل إلى المستشفى

ظاهرة حيرت العلماء.. سناجب تعيش في جثة رجل

ظاهرة حيرت العلماء.. سناجب تعيش في جثة رجل

بالفيديو| الفنان أيمن زبيب يطلب يد فتاة من أهلها على الهواء

اليوم PM 07:22
الفنان أيمن زبيب

الفنان أيمن زبيب

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

"أيمن زبيب 2017".. ألبوم جديد لـ"روتانا"

"أيمن زبيب 2017".. ألبوم جديد لـ"روتانا"

اللبناني أيمن زبيب يغني بالمصري من ألحان كاريكا

اللبناني أيمن زبيب يغني بالمصري من ألحان كاريكا

أيمن زبيب وملحم زين في حفل عيد الحب بلبنان

أيمن زبيب وملحم زين في حفل عيد الحب بلبنان

طلب إحاطة من الحريري ضد ظاهرة زواج العرب بقاصرات

طلب إحاطة من الحريري ضد ظاهرة زواج العرب بقاصرات "الجيزة"

تداول نشطاء مقطع فيديو جديد يظهر فيه النجم اللبناني، أيمن زبيب، وهو يطلب الزواج رسميا من شابة خلال برنامج تلفزيوني يعرض قريبا.

وكان ذلك خلال البرنامج الذي تعده الإعلامية رابعة الزيات والمسمى "لنا مع رابعة"، الذي سيبدأ عرضه قريبا على الشاشات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأثناء التصوير، فاجأ النجم الجميع عندما وقف وقال: "يعيش صديقي (أبو بسام) في لندن وهذه زوجته وابنتهما، وأنا أتقدم بطلب يدها منهما"، حيث كانت الأم وابنتها تقفان بين الجمهور.

وقابل الجمهور الموقف بالتصفيق الحار بينما قبل والد العروس أيمن زبيب، وكأنها موافقة غير مباشرة على طلب الزواج.

وتم التأكد من أن طلب الزواج صحيح، والذي كان مفاجأة لجميع من حضر الحفل، حتى أن النجم لم يكن يعلم بحضور الفتاة التي يحب مع أهلها، إلى موقع التصوير.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ولادة "بقرة حمراء" في إسرائيل تدق أجراس "يوم القيامة" ومعركة "هرمجدون"

ولادة "بقرة حمراء" في إسرائيل تدق أجراس "يوم القيامة" ومعركة "هرمجدون"

أعلن معهد "تيمبل" عن ولادة البقرة الحمراء في الأراضي المحتلة "إسرائيل"، 28 أغسطس الماضي (17 أيلول عام 5778 حسب التاريخ اليهودي)،
ماذا يحدث عند منع الغازات "المحرجة" من الخروج؟

ماذا يحدث عند منع الغازات "المحرجة" من الخروج؟

تعرضنا الغازات المعوية إلى الكثير من الإحراج في الأماكن العامة، لذا نحاول حصرها وعدم إخراجها، ولكننا لا نعلم أن الغاز المحاصر يمكن أن يكون مدمرا للصحة الهضمية.
بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني

بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني

بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري
أشواق وحيرة وانتظار.. السبب الحقيقي وراء تأجيل "الهضبة" لألبومه الجديد

أشواق وحيرة وانتظار.. السبب الحقيقي وراء تأجيل "الهضبة" لألبومه الجديد

اعتاد الجمهور على طرح الفنان عمرو دياب، لألبوماته في الصيف، خاصة بعد إعلان الشركة الراعية للألبوم الأخير "كل حياتي"، "عيش الصيف مع الهضبة"..
وفاة المطرب الجزائري رشيد طه صاحب أغنية "يا رايح وين مسافر" عن 59 عاما

وفاة المطرب الجزائري رشيد طه صاحب أغنية "يا رايح وين مسافر" عن 59 عاما

توفي المطرب الجزائري، رشيد طه، اليوم، إثر سكتة قلبية ألمت به أثناء نومه بمنزله في باريس، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية منها مواقع leparisien، وLe Monde، وEu