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صدمة لزبون داخل "وجبة كنتاكي": "هل أنا محظوظ؟"

اليوم PM 04:39
دجاج كنتاكى

دجاج كنتاكى

كتب: وكالات

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صدم شاب أسترالي بعدما استلم وجبته من مطعم "دجاج كنتاكي"، عندما فوجئ بما وجده بداخلها، فعندما فتح وجبة "تشيكن تندرز"، التي طلبها من أحد فروع سلسلة محلات الدجاج الشهيرة، في مدينة ميلبورن الأسترالية، وجد قلب دجاجة داخل أحد القطع المقلية.

وشن الشاب الأسترالي، الذي ويدعى تيموثي، 21 عاما، هجوما على سلسلة محلات "كنتاكي" في أستراليا، عبر حسابها على "فيسبوك"، وأرفق في رسالته العامة، صورة لقلب الدجاجة، ووجه معها سؤالاً: "هل بإمكانكم تفسير لماذا وضعتم ما يشبه قلب الدجاجة في طعامي، هل ما حدث هو أمر شائع فيما بينكم أم أنني مجرد محظوظ"، بحسب "سبوتنك".

واعتذر "دجاج كنتاكي" للشاب، عن الخطأ، وأخبروه بأنهم شددوا على فريق عملهم، بتوخي أقصى درجات الحذر والانتباه، عند إعداد الوجبات.

وأكدت الشركة أن وجباتها دائما ما تكون طازجة، ولكن أحيانا تقع أخطاء غير مقصودة، ولا يتم إزالة أعضاء الدجاج، عكس ما هو مفترض أن يحدث، وأشارت إلى أنها أرجعت نقود الوجبة إلى تيموثي، وأخبرت فريقها بالتزام الانتباه التام.

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