5 أسباب تدفعك للتكلم أثناء النوم.. هل عليك القلق؟

يتفوه الإنسان بكلمات مقتضبة، لا معنى لها في الغالب أثناء النوم، ويكون هذا الكلام صادرا عن الوعي الباطني، ولمدة محدودة لا تتجاوز بضع ثوان، ومع ذلك يقلق الكثيرون إذا إخبرهم شخص مقرب منهم بما يتحدثوا به أثناء النوم، إلا أن هذا الأمر لم يعد مدعاه للقلق.

وتوضح المؤسسة الوطنية للنوم في الولايات المتحدة، أن الحديث أثناء النوم اضطراب يلاحظ بصورة كبيرة لدى الأطفال والذكور، وليس مشكلة طبية تستدعي الخضوع لعلاج، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ويحصل هذا الكلام أثناء النوم خلال ما يسمى بنوم "حركة العين السريعة"، وهو عبارة عن مرحلة واحدة فقط من مراحل نوم الإنسان خلال فترة الليل، ويتميز بحدوث تغير في الدماغ مثل توقف إطلاق الناقلات العصبية.

ولا تتجاوز مدة هذا النوع من النوم 120 دقيقة في الليلة الواحدة، ولذلك فإن من يتحدثون خلال فترة الليل يفعلوا ذلك بصورة محدودة ولا يثرثرون لفترات طويلة.

وينجم الحديث أثناء النوم عن المشكلات التي تصادف الإنسان خلال فترة النهار مثل التعب والاكتئاب واضطرابات النوم واستهلاك الكحول، ويمكن الحديث عن وجود هذا الاضطراب حين يتكرر بصورة لافتة مرات عديدة في الأسبوع، أو بشكل يومي.

ويقول الأطباء، إن هذا الاضطراب في النوم لا يستدعي زيارة المستشفى في الغالب، لكنه قد يكون في بعض الحالات القليلة ناجما عن إصابة النائم بما يعرف بـ"التوتر الذهاني"، وهذا المرض النفسي ينجم عن أسباب عدة مثل الضغط، وقد يؤدي إلى سلوك مهلوس.

ولتفادي هذه المشكلة في النوم ينصح الخبراء بالحرص على ساعة منتظمة للنوم، وتفادي أخذ حبات الدواء التي تجلب النعاس "المنوم"، فضلا عن تجنب الأكل قبل فترة قصيرة من الاستلقاء على السرير، والابتعاد عن استهلاك الكحول في هذه الحالة والابتعاد عما يسبب الإزعاج والتوتر قدر الإمكان خلال فترة النهار.