بعد إعصار "فلورانس".. "نورث كارولاينا" تنتظر الأفاعي القاتلة

في وقت ضربت فيه رياح الإعصار "فلورانس" الشريط الساحلي لولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وصحبتها أمطار غزيرة نذرت بسيول جارفة، أطلق الخبراء تحذيرات من تهديدات أخرى أشد فتكا، قد تعقب الإعصار.

وتوقع الخبراء أن الفيضانات الهائلة الناجمة عن "إعصار فلورانس"، يمكن أن يؤدي إلى انتشار أفاعي قاتلة، وانتقالها من مواطنها الرطبة في أنحاء الولاية إلى الأمكن التي يعيش فيها الناس.

ويعد ثعبان "كوتون ماوس"، المعروف أيضا باسم "موكاسين"، من أكثر الزواحف الفتاكة التي يخشى منها، وهو ثعبان ماهر في السباحة، يعيش في المستنقعات والممرات المائية الضحلة، كما يثير ثعبان "كوبرهدس"، الموجود بكثرة في الولاية، مخاوف واسعة، علما بأن الاثنين من الأفاعي السامة.

وقال جيرالد أومالي من مستشفى جراند ستراند: "إنهم يضخون السم الذي يتسبب في تدمير الأنسجة وفقدان الصفائح الدموية، ويسبب نزيفا قد يؤدي إلى الموت".

ويتعين على كل من لدغته أفعى التماس الرعاية الطبية الفورية في المستشفى، رغم أن ذلك قد يكون صعبا بالنسبة للكثيرين، حتى انحسار مياه الفيضان.

واجتاحت أمطار غزيرة ورياح وفيضانات تسبب فيها الإعصار فلورانس ولايتي نورث وساوث كارولاينا في وقت مبكر، فيما تحرك الإعصار باتجاه الساحل الأمريكي، معرضا ملايين الأشخاص الذين يقيمون في مساره لأمطار يصل منسوبها لمستوى قياسي.

وضعفت قوة الإعصار إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس سافير- سيمبسون لشدة الأعاصير، المؤلف من 5 فئات مساء الخميس، وتحرك باتجاه الغرب بسرعة 9 كيلومترات فقط في الساعة.

ويعني الحجم الهائل للإعصار أنه قد يضرب الساحل الشرقي الأمريكي برياح عاتية ليوم كامل بحسب خبراء الأرصاد، ورغم تعذر التنبؤ بمسار الإعصار، فمن المتوقع أن يصل اليابسة قرب كيبفير بولاية نورث كارولاينا عند منتصف اليوم الجمعة.

وأبلغ روي كوبر حاكم نورث كارولاينا أن الإعصار"التاريخي" سيتسبب في أمطار وفيضانات ستغمر الولاية بالكامل تقريبا بمنسوب خطير من المياه.