بالفيديو| سقوط بوابة وزنها 300 كيلو جرام على حارس أمن

سقوط بوابة تزن 300 كلج على حارس أمن
تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سقوط بوابة تزن حوالي 300 كيلو جرام على حارس أمن.
وأظهر مقطع الفيديو حارس الأمن وهو يحاول إغلاق البوابة، إلا أنها سقطت عليه، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، نقل على أثرها إلى المستشفى، وفقًا لـ"سبوتنيك".
أعلن معهد "تيمبل" عن ولادة البقرة الحمراء في الأراضي المحتلة "إسرائيل"، 28 أغسطس الماضي (17 أيلول عام 5778 حسب التاريخ اليهودي)،
اعتاد الجمهور على طرح الفنان عمرو دياب، لألبوماته في الصيف، خاصة بعد إعلان الشركة الراعية للألبوم الأخير "كل حياتي"، "عيش الصيف مع الهضبة"..
توفي المطرب الجزائري، رشيد طه، اليوم، إثر سكتة قلبية ألمت به أثناء نومه بمنزله في باريس، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية منها مواقع leparisien، وLe Monde، وEu
نعت الفنانة اللبنانية يارا، الفنان الجزائري رشيد طه عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، منذ قليل، عن إصدارها الجديد "أيفون xs"، وهو جهاز مقاوم للماء وشاشته OLED بمقاس 5.8 بوصة، وهي نفس أبعاد جهاز "iPhone X" الصادر
تعليقات الفيسبوك