بالفيديو| سقوط بوابة وزنها 300 كيلو جرام على حارس أمن

تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سقوط بوابة تزن حوالي 300 كيلو جرام على حارس أمن.

وأظهر مقطع الفيديو حارس الأمن وهو يحاول إغلاق البوابة، إلا أنها سقطت عليه، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، نقل على أثرها إلى المستشفى، وفقًا لـ"سبوتنيك".