بالفيديو| طبيب يعالج مرضاه بالرقص

يعمل الطبيب المساعد، المتخصص في جراحة الأعصاب لدى الصغار، الأمريكي توني أدكينز، باتباع علاج طبي جديد يدخل من خلاله الفرح للأطفال الذين يعانون من أمراض في الأعصاب.

ومبدأ علاج الطبيب الذي يعمل في أحد المستشفيات الموجودة في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدكينز يعتمد على الرقص مع الأطفال، في محاولة لرسم البسمة على وجوههم، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويجد صاحب الـ42 عاما الضحك أفضل دواء، في الوقت الذي أصبح فيه الرقص جزءا لايتجزأ من طرق العلاج الذي يتبعها.

وأصبح الطبيب يكتسب دعما واسعا لطريقة العلاج التي يتبعها.