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أشواق وحيرة وانتظار.. السبب الحقيقي وراء تأجيل "الهضبة" لألبومه الجديد

منذ 19 دقيقة
عمرو دياب

عمرو دياب

كتب: رحاب عبدالراضي

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اعتاد الجمهور على طرح الفنان عمرو دياب، لألبوماته في الصيف، خاصة بعد إعلان الشركة الراعية للألبوم الأخير "كل حياتي"، "عيش الصيف مع الهضبة"، ليثير عدم طرح الألبوم إلى الآن، حيرة الجمهور وتساؤلاتهم عن تأخره لهذا الوقت.

العديد من مواعيد طرح الألبوم لم تكن صحيحة، لتتكاثر الأقاويل حول أسباب تأجيله، بعض الأقاويل أرجعت ذلك إلى نشوب أزمة بين الشركة المنتجة وشركة المحمول الراعية للألبوم والتي يتعامل معها الفنان، وأقاويل أخرى، قالت أن سبب التأخير، يعود إلى الأغنيات التي يعمل عليها الموزع طارق مدكور، حيث أن الأخير كان قد توقف على العمل على الأغنيات الخاصة به بسبب بعض ظروفه الشخصية.

ومرت مواعيد طرح الألبوم بعدة مراحل، فأعلن الملحن نادر حمدي، عن طرح ألبوم "الهضبة" خلال أيام حيث كان ذلك في يوليو الماضي، وهو ما لم يحدث.

كما كان من المقرر طرحه في العشرينات من أغسطس الماضي، وتزامنا مع عيد الأضحى، حسبما كشف الموسيقار يحيى الموجي.

كما أعلن الهضبة خلال إحيائه حفل زفاف محمد إمام، أن الموعد الرسمي لطرح ألبومه الجديد "كل حياتي" كان مقررًا له في العاشر من سبتمبر الجاري، وهو مالم يحدث أيضا ليكمل "الهضبة" سلسلة التشويق للجمهور والانتظار.

ورغم مرور الموعد المحدد، إلا أن "دياب" لم يطرح الألبوم ولم يطرح سوى 4 أغنيات بشكل "سينجل"، وهم: "ده لو اتساب، كل حياتي، هدد وتعالي"، والتي حققت كلا منهما نجاحا واسعا منذ طرحها.

وأخيرًا، أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، طرح ألبوم المطرب الكبير عمرو دياب الشهر المقبل، مشيرًا في تصريحات تلفزيونية، إلى أن سبب تأخر ألبوم عمرو دياب، بسب التأني في اختيار الأغاني قبل طرح الألبوم".

ويتضمن ألبوم "دياب" الجديد 10 أغاني، ويتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أمثال تامر حسين وأيمن بهجت قمر وتركي آل الشيخ وأحمد الهرمي ومحمد يحيي.

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