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ولادة "البقرة الحمراء" في إسرائيل

ولادة "البقرة الحمراء" في إسرائيل

ولادة "البقرة الحمراء" في إسرائيل

منذ 39 دقيقة
ولادة البقرة الحمراء في إسرائيل

ولادة البقرة الحمراء في إسرائيل

كتب: محمد الليثي

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ولادة "البقرة الحمراء"في إسرائيل، يدق أجراس "يوم القيامة"، وبناء اليهود للهيكل الثالث في موقع المسجد الأقصى بالقدس، ونزول "النبي المخلص" ومعركة مجدو ونهاية العالم.

في فيديو، نشره حساب "معهد الهيكل اليهودي" على موقع "يوتيوب"، لعجل أحمر، ولد في 28 أغسطس الماضي، وعلق المعهد أن العجل سيتعرض للفحوصات الشاملة للتأكد من تطابقه مع ما تنص عليه العقيدة اليهودية.

وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية، قال المدير الأممي لمعهد الهيكل الحاخام شاين ريتشمان: "إن الوقت حان لبناء الهيكل الثالث بعد أن تحقق وعد ولادة العجل الأحمر"، مبينا أنه سيجري إخضاعه لسلسلة تقصيات للتأكد من أنه (البقرة الموعودة).

ويعتقد اليهود المتدينون أنه قبل ألفي عام وفي حقبة المملكتين الأولى والثانية، تم مزج رماد بقرة حمراء صغيرة ذُبحت في عامها الثالث، وجرى خلط دمها بالماء واستُخدم في "تطهير" الشعب اليهودي ليصبح مهيئًا للدخول إلى الهيكل المقدس المزعوم.

 

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