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بالفيديو| دكتورة جامعية تتوفي "على الهواء" ببرنامج تليفزيوني

منذ 51 دقيقة
ريتا جيتندرا

ريتا جيتندرا

كتب: منة الصياد

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تعرضت البروفيسيرة الهندية "ريتا جيتندرا"، للموت المفاجئ على الهواء مباشرًة أثناء أحد لقاءتها التليفزيونية بالهند.

وخلال إجراءها حوار ببرنامج "صباح الخير جي كي" الهندي، تعرضت الأستاذة الجامعية "جيتندرا" للاختناق، وتوقفت عن التحدث فجأة في منتصف كلامها، وفقًا لما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأوضح مذيع البرنامج "زاهد مختار"، إن البروفيسيرة كانت طبيعية قبل الظهور على الهواء مباشرًة، حتى انقطعت عن الحديث بطريقة مفاجئة وسقطت، فاضطر لقطع البث سريعًا وتحويل البرنامج إلى فيلم وثائقي، حتى يتم نقلها إلى المستشفى.

وتم إعلان وفاتها فور وصولها إلى المستشفى، وقال الدكتور "سليم تاك"، أنها توفيت إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، وبعد ذلك تم تسليم الجثمان لعائلتها.

وأضافت "حفيظة مظفر" المسؤولة عن البرنامج، أن "ريتا" أخبرتها قبل بدء الحلقة، بأنها كانت تريد الموت مثل الرئيس الهندي السابق "أبوبكر زين العابدين"، الذي توفى أثناء عمله.

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