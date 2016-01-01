إعصار "فلورنس" يخسر بعضا من قوته.. وتحذير من أضرار جسيمة

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار "فلورنس" الذي يتقدّم باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة خسر بعضا من قوتّه، يوم الأربعاء، وتراجع درجة واحدة ليصبح إعصار من الفئة الثانية، وحذر المركز في الوقت نفسه من أن العواصف والأمطار، التي سيتسبب بها الإعصار ستخلف أضرارا جسيمة.

وقال المركز، في أحدث تقرير نشرت عن سير الإعصار، إن "فلورنس هو الآن إعصار من الفئة الثانية على سلّم سافير- سيمبسون"، الذي يتألف من 5 فئات تصاعدية، مشيرا إلى أن الإعصار سيصطحب معه رياحا تصل سرعتها إلى 175 كلم/ساعة وفقا لـ"سكاي نيوز".

ومع اقتراب فلورنس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة يواصل سكان المناطق المهددة استعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها، وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء 1.7 مليون شخص في ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفرجينيا، تحسبا للإعصار الذي وصفه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأنه "شديدة الخطورة".

وتعتبر هذه الولايات الثلاث هي المهددة أكثر بالإعصار "فلورنس"، الذي يتقدم نحو غرب وشمال غرب البلاد بسرعة تبلغ 26 كلم في الساعة، ويتوقع أن يصل الخميس إلى السواحل الأميركية، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وفي نفس السياق، أعلنت العاصمة الأميركية واشنطن، حالة الطوارئ، إثر اقتراب الإعصار فلورنس، والتي تستمر لمدة 15 يوما، وآخر مرة كان تم اعلان فيها حالة الطوارئ في واشنطن في يناير 2016، عندما غطت عاصفة شتوية، أطلق عليه اسم "سنوزيلا"، العاصمة بطبقة كثيفة من الثلج.