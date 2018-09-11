إعصار فلورانس.. كيف احتفى الأمريكيون بالكارثة الطبيعية؟

قال موقع "فوكس نيوز"، إن أغلب السكان المحليون والزائرون استفادوا من الكارثة الطبيعية بنشر صور الإعصار على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في الوقت الذي يعتزم فيه الإعصار أن يذهب إلى كاروليناس هذا الأسبوع.

وفي يوم الثلاثاء قام حساب باسم "إيد مارشال" بنشر صورة لها وهي تستمتع مع أصدقائها، حيث كتبت: "هتافات تأمل في أن يكون الإعصار فلورانس لطيفًا هنا في تشارلستون"، وحمل حسابا باسم "alechavarria22" صورة لبنت تستمتع بمياه البحر في جزيرة سوليفان في ساوث كارولينا.

ونشر حساب باسم "4lleung" صورة فتاة تنتظر عاصفة وشيكة من الفئة الرابعة في تشارلستون، وعلقت عليها "فلورنسا لا تأخذ مدينتنا".

من جانبه أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار "فلورنس"، الذي يتقدّم باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة خسر بعضا من قوتّه، يوم الأربعاء، وتراجع درجة واحدة ليصبح إعصار من الفئة الثانية، وحذر المركز في الوقت نفسه من أن العواصف والأمطار، التي سيتسبب بها الإعصار ستخلف أضرارا جسيمة.