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القمر يحجب الشمس مرتين خلال 6 ساعات فقط

منذ 32 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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التقطت مركبة ناسا الفضائية التي تراقب الشمس على مدار الساعة، لحظة حجب القمر للشمس مرتين في غضون 6 ساعات فقط، ويظهر الرسم المتحرك مرور القمر مباشرة بين مرصد  "Solar Dynamics" والشمس، يوم الأحد 9 سبتمبر، ما يخلق ظاهرة تبدو وكأنها كسوفا متتاليا.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" حجب القمر الشمس بالكامل تقريبا في المرور الأول، ليظهر مرة أخرى بعد ساعات قليلة، حيث حجب 34% فقط من الشمس في ذروتها، واستمر العبور الثاني 49 دقيقة، وفقا لوكالة "ناسا".

وتمكن مرصد "SDO" من التقاط هذا الحدث في ظل الأشعة فوق البنفسجية، والتي عادة ما تكون غير مرئية للعين البشرية، ويستمر مرصد الطاقة الشمسية بمراقبة الشمس، لدراسة غلافها الجوي وآثاره على البيئة القريبة من الأرض.

وفي سبتمبر من العام الماضي، رصدت المركبة الفضائية أكبر شعلة شمسية شوهدت منذ 12 عاما، وقد تسببت الإشعاعات عالية الطاقة المنبعثة في انقطاع الاتصالات اللاسلكية لمدة ساعة واحدة، على جانب الأرض المواجه للشمس، وكذلك الاتصالات منخفضة التردد المستخدمة في الملاحة.

وقريبا ستتاح الفرصة للعلماء لدراسة الشمس بتفاصيل أكثر دقة من أي وقت مضى، باستخدام برنامج "Parker Solar Probe"، الذي أُطلق، في أغسطس الماضي، بتكلفة قدرها 1.5 مليار دولار، على متن أقوى الصواريخ في العالم، حيث سيكمل المسبار 24 دورة حول الشمس على مدى 7 سنوات، ومن المقرر أن يصل مسبار باركر إلى هالة الشمس، التي تبعد نحو 5 ملايين ميل فوق السطح.

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