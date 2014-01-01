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جون سينا يعود إلى الحلبة في أكتوبر بمباراة مثيرة

جون سينا يعود إلى الحلبة في أكتوبر بمباراة مثيرة

جون سينا يعود إلى الحلبة في أكتوبر بمباراة مثيرة

أمس PM 11:15
جون سينا

جون سينا

كتب: محمد رمضان

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جون سينا يحتفل بعيد ميلاده الـ41 ويرفع الأثقال: "متخليش حاجة توقفك"

يعود نجم المصارعة جون سينا إلى الحلبات من جديد بعد غياب بسبب انشغاله في تصوير فيلم الخيال العلمي "بامبلبي".

وسيشارك جون سينا في مباراة ثنائية بجانب المصارع الأسمر القوي بوبي لاشلي ضد كل من كيفين أوينز وعازف الجيتار إلاياس، ضمن مباريات مهرجان "سوبر شو داون" المقرر أن تنظمه شركة WWE بأستراليا في 6 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يشهد أيضا مباراة أندرتيكر ضد تريبل إتش وعددا من المباريات القوية.

وكانت آخر مباراة لـ"سينا" بالسعودية في مهرجان "أعظم رويال رامبل" في أبريل الماضي، وفاز فيها على تريبل إتش.

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