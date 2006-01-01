ممثلة إباحية تصدر كتابا عن "مذكراتها في أحضان ترامب"

الممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تصدر كتاب عن مذكراتها مع ترامب
يصدر قريبًا كتاب عن مذكرات الممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز"، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلنت دانيلز في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، أنها ستصدر كتابًا في الثاني من شهر أكتوبر المقبل، تحت عنوان "الكشف الكامل"، مؤكدة أنه يتضمن الكشف عن الكثير من المعلومات.
وتزعم دانيلز، أن علاقة جنسية جمعتها بترامب العام 2006، مما جعله يدفع لها 130 ألف دولار مقابل شراء صمتها بشأن تلك العلاقة قبل أيام من انتخابات الرئاسة للعام 2016.
وكان محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، اعترف بسداد المبلغ للممثلة، فيما نفى ترامب، في أبريل الماضي، علمه بسداد محاميه 130 ألف دولار للممثلة، مقابل التزامها الصمت بشأن العلاقة الجنسية المفترضة.
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