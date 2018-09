بعد وفاته.. "بلاي ليست" لأشهر أغاني مغني "الراي" رشيد طه

توفي منذ قليل مغني "الراي" الجزائري رشيد طه، إثر إصابته بأزمة قلبية بمنزله في باريس، وذلك عن عمر يناهز 60 عامًا.

حيث أنه من مواليد مدينة "سيق" الواقعة غرب الجزائر، وانتقل مع عائلته إلى فرنسا واستقروا بها، ثم دفعه حبه للغناء للاتجاه لخوض التجربة، وترك عمله بالمطاعم والمصانع، ثم كون فرقة موسيقية مع مجموعة من أصدقائه سماها "بطاقة إقامة"، وقدموا أغانيهم ببعض النوادي الصغيرة.

وفي عام 1968 غنى مع الشاب خالد والشاب فضيل، في حفلة تعتبر الأشهر في فرنسا من حيث الحضور والمبيعات.

قدم "طه" مع فرقته غناء "الروك العربي" بإيقاع موسيقى الراي الجزائرية، وفي عام 1990 انفصل عن فرقته وأدخل الرقص إلى أغانيه، حتى أطلق بعد ذلك العديد من الألبومات الغنائية التي عكس بها تأثراته بالثقافات المختلفة.

