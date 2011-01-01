هذا ما قاله ترامب عن هجوم 11 سبتمبر وقت حدوثها.. لن تصدق الأمر

تصريحات كثيرة أدلى بها العديد من رجال الأعمال والسياسية في أمريكا عقب هجوم 11 سبتمبر منذ 17 عاما، جاءت كلها تعبر عن الصدمة والدهشة والغضب، لكن تصريح رجل الأعمال دونالد ترامب وقتها، كان غريبا بعض الشيء، بحسب ما نشرته صحيفة "إندبندنت".

وذكرت الصحيفة قرائها بتصريح أدلى به الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بعد ساعات من انهيار البرجين التوأمين، حيث أوضحت أنه بعد ساعات معدودة من حدوث الهجوم، أجرى مداخلة هاتفية مع قناة WWOR الإقليمية التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، حيث ذكر أن برجه "أصبح الآن الأطول في مانهتان".

وقال ترامب في مقابلة مكرسة لمواضيع العقار: "وول سترييت 40 (برج ترامب) كان ثاني أطول عمارة في مركز مانهتان، وسبق أن كان الأطول قبل بناء مركز التجارة العالمية.. والآن هو الأطول من جديد"، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد ترامب وجود نافذة في شقته تطل على البرجين التوأمين، مشيرا إلى أنه شاهد انفجارا ضخما.

وتابع: "في الواقع لا أستطيع تصديق عيني.. أنظر الآن إلى مكان لم يبق فيه شيء.. كل شيء دُمّر.. يصعب تصديق ذلك".