آخر الأخبار

هذا ما قاله ترامب عن هجوم 11 سبتمبر وقت حدوثها.. لن تصدق الأمر

هذا ما قاله ترامب عن هجوم 11 سبتمبر وقت حدوثها.. لن تصدق الأمر

دراسة: تغيير نمط الحياة مفيد لمرضي الضغط ويقلل الجلطات

دراسة: تغيير نمط الحياة مفيد لمرضي الضغط ويقلل الجلطات

بالفيديو| زائر يتحرش بتمساح في حديقة الحيوانات

بالفيديو| زائر يتحرش بتمساح في حديقة الحيوانات

تدعي أنها كانت رجلا في حياة سابقة وتحاول اختطاف فتاة: كانت شريكة حياتي

تدعي أنها كانت رجلا في حياة سابقة وتحاول اختطاف فتاة: كانت شريكة حياتي

هذا ما قاله ترامب عن هجوم 11 سبتمبر وقت حدوثها.. لن تصدق الأمر

منذ 5 دقيقة
ترامب

ترامب

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

"سايت": ثلاث "داعشيات" قُتِلن في هجوم بكينيا في ذكرى 11 سبتمبر

"سايت": ثلاث "داعشيات" قُتِلن في هجوم بكينيا في ذكرى 11 سبتمبر

خبير إرهاب دولي: هناك شكوك بشأن مشاركة اليهود في هجوم 11 سبتمبر

خبير إرهاب دولي: هناك شكوك بشأن مشاركة اليهود في هجوم 11 سبتمبر

أين كنت أثناء هجمات 11 سبتمبر؟.. "بلعب أتاري"

أين كنت أثناء هجمات 11 سبتمبر؟.. "بلعب أتاري"

قبل 17 عاما.. ماذا قال والد منفذ هجوم 11 سبتمبر بمؤتمر صحفي بعد أيام من الأحداث؟

قبل 17 عاما.. ماذا قال والد منفذ هجوم 11 سبتمبر بمؤتمر صحفي بعد أيام من الأحداث؟

هذا ما قاله ترامب عن هجوم 11 سبتمبر وقت حدوثها.. لن تصدق الأمر

تصريحات كثيرة أدلى بها العديد من رجال الأعمال والسياسية في أمريكا عقب هجوم 11 سبتمبر منذ 17 عاما، جاءت كلها تعبر عن الصدمة والدهشة والغضب، لكن تصريح رجل الأعمال دونالد ترامب وقتها، كان غريبا بعض الشيء، بحسب ما نشرته صحيفة "إندبندنت".

وذكرت الصحيفة قرائها بتصريح أدلى به الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بعد ساعات من انهيار البرجين التوأمين، حيث أوضحت أنه بعد ساعات معدودة من حدوث الهجوم، أجرى مداخلة هاتفية مع قناة WWOR الإقليمية التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، حيث ذكر أن برجه "أصبح الآن الأطول في مانهتان".

وقال ترامب في مقابلة مكرسة لمواضيع العقار: "وول سترييت 40 (برج ترامب) كان ثاني أطول عمارة في مركز مانهتان، وسبق أن كان الأطول قبل بناء مركز التجارة العالمية.. والآن هو الأطول من جديد"، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد ترامب وجود نافذة في شقته تطل على البرجين التوأمين، مشيرا إلى أنه شاهد انفجارا ضخما.

وتابع: "في الواقع لا أستطيع تصديق عيني.. أنظر الآن إلى مكان لم يبق فيه شيء.. كل شيء دُمّر.. يصعب تصديق ذلك".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو| زحام على صلاح في زفاف حسين السيد.. وسعد سمير: "اللي اتصور يمشي"

فيديو| زحام على صلاح في زفاف حسين السيد.. وسعد سمير: "اللي اتصور يمشي"

حضر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أمس، حفل زفاف حسين السيد، لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي، وحرص الحضور على التقاط صور تذكارية مع نجم ال
إنقاذ صقر عالق بشجرة بنادي سبورتنج في الإسكندرية

إنقاذ صقر عالق بشجرة بنادي سبورتنج في الإسكندرية

تمكن فريق إسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية، من إنقاذ صقر عالق بإحدي الأشجار المرتفعة بنادي سبورتنج الرياضي وسط المدينة، مساء أمس، وذلك بعد إكتشاف تواجده من قبل
شقيق العريس يوضح لـ"الوطن" حقيقة فيديو "زواج فلسطيني من يهودية بالقدس"

شقيق العريس يوضح لـ"الوطن" حقيقة فيديو "زواج فلسطيني من يهودية بالقدس"

حالة واسعة من الجدل أثيرت حول مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب فلسطيني يتزوج من فتاة يهودية بمدينة القدس المحتلة....
شاهد| لقطات صادمة لإعصار خطير يهدد سواحل أمريكا

شاهد| لقطات صادمة لإعصار خطير يهدد سواحل أمريكا

نشرت وكالة ناسا، اليوم، لقطات فيديو صادمة لإعصار ضخم يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
بالصور| تعرف على "عشيق" الأميرة ديانا المجهول بعد وفاته

بالصور| تعرف على "عشيق" الأميرة ديانا المجهول بعد وفاته

بالرغم من قرب الأميرة الراحلة ديانا من الكثيرين، ومعرفة العديد من أسرارها الشخصية، ألا أنها مازالت توجد ألغاز بحياتها تُكتشف بالمصادفة.