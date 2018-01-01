جريمة بشعة.. رجل يذبح زوجته ويذهب برأسها إلى الشرطة

القاتل
ذبح رجل هندي زوجته، وذهب برأسها إلى قسم الشرطة وسلم نفسه، وسوف يُمثل أمام المحكمة الثلاثاء المقبل للحكم في قضيته الشنيعة.
وألقت السلطات في ولاية كارناتاكا القبض على الرجل بمجرد حضوره إلى قسم الشرطة، وهو يحمل رأس زوجته مقطوعة داخل حقيبة بلاستيكية سوداء، وفقًا لما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رجلا يدعى، ساتيش إس جي، حضر إلى القسم في منطقة تشيكماغالاور، واعترف بقتل زوجته، وأن السلطات اعتقلته بتهمة القتل العمد.
وبحسب التحريات الأولية، فإن الزوج قتل زوجته بعد الشك في علاقتها بشخص آخر، ورؤيته لهما معا.
لكن مسؤولا بارزا في الشرطة قال إن الزوجة سبق وحضرت إلى الشرطة طلبا للنجاة من زوجها الذي لديه سجل إجرامي.
وأضاف: "أدركنا أن الزوجين يواجهان بعض المشكلات الأسرية. وأسدينا لهما النصح أكثر من مرة، لكننا لم نكن على علم بالخيانة".
وفي مقطع مصور، سرد ساتيش إس جي 35 عاما كيف قتل زوجته باستخدام سكين، وأخرج رأس زوجته من الحقيبة البلاستيكية ممسكا بها بيده، وفي اليد الأخرى أمسك بالسكين الذي نفذ بها جريمته.
وقال المتهم: "هذه زوجتي يا سيدي. لقد أعطيتها كل حبي"، لكن شرطي في القسم صرخ عليه وأمره بإعادة رأسها إلى الحقيبة.
وأضاف ساتيش أن زوجته "روبا" حصلت على قرض بأكثر من 4 آلاف دولار، ثم أعطت الأموال لعشيقها.
حضر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أمس، حفل زفاف حسين السيد، لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي، وحرص الحضور على التقاط صور تذكارية مع نجم ال
تمكن فريق إسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية، من إنقاذ صقر عالق بإحدي الأشجار المرتفعة بنادي سبورتنج الرياضي وسط المدينة، مساء أمس، وذلك بعد إكتشاف تواجده من قبل
حالة واسعة من الجدل أثيرت حول مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب فلسطيني يتزوج من فتاة يهودية بمدينة القدس المحتلة....
نشرت وكالة ناسا، اليوم، لقطات فيديو صادمة لإعصار ضخم يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
بالرغم من قرب الأميرة الراحلة ديانا من الكثيرين، ومعرفة العديد من أسرارها الشخصية، ألا أنها مازالت توجد ألغاز بحياتها تُكتشف بالمصادفة.
تعليقات الفيسبوك