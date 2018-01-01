بالفيديو| "The Nun" يقترب من "أكبر فيلم رعب في 2018"

شكل فيلم الرعب "الراهبة" مفاجأة حقيقية لكل المهتمين بالمشهد السينمائي، خلال عرضه الأول في أمريكا، على الرغم من الانتقادات العديدة التي تعرض لها عبر الإنترنت، ويقترب فيلم "الراهبة" من أن يكون رسميا "أكبر فيلم رعب لعام 2018"، وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرعب الناجحة "ذا كونجورينغ"، من إنتاج شركة "وارنر براذرز"، والمستوحاة من أحداث حقيقية وقعت في سبعينيات القرن الماضي، ويتناول عمل المحققان في الأمور الروحية والخارقة "

وبحسب "سبوتنيك" حقق الفيلم الجديد، الذي طرح في السينمات في 7 سبتمبر الجاري ، نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ، إذ حقق 53.5 مليون دولار في الولايات المتحدة، مما يجعله تاسع أضخم فيلم لهذا العام، كما تمكن فيلم "الراهبة" من التفوق على كل أجزاء "ذا كونجورينغ" السابقة، وحقق أضخم افتتاح في سينمات المملكة المتحدة، بـ 5 ملايين دولار في اليوم الأول فقط.

وتدور أحداث فيلم "الراهبة"، حول إرسال الفاتيكان لكاهن إلى رومانيا، له ماض سيء، من أجل التحقيق في وفاة راهبة صغيرة في رومانيا، ومواجهة قوة خبيثة على شكل راهبة شيطانية، وبينما لا يبرز المحققان "إد ولورين وارين" في "الراهبة"، فإن الراهبة الشيطانية هي بطلته الأساسية، والتي سبق وأن أرعبت قلوب المشاهدين في جزئي "ذا كونجورينغ".

وعلى الرغم من نجاحه الجماهيري، مقارنة بأفلام أخرى صدرت في العام الحالي، إلا أن فيلم "الراهبة" لم يقترب من التفوق على النجاح الذي حققه فيلم الرعب "إت"، في العام الماضي 2017، الذي حقق 123 مليون دولار خلال عرضه الأول في أمريكا، وأصبح ثاني أضخم فيلم "بتصنيف للبالغين" R في العالم على الإطلاق في الولايات المتحدة، كما أن نجاح فيلم "الراهبة" في شباك التذاكر، لم ينقذه من هجوم العديد من النقاد ورواد السينما له.

وقد يدفع النجاح الجماهيري لفيلم "الراهبة" شركة "وارنر براذرز" إلى انتهاج سياسة تقديم أجزاء جديدة، كنوع من الاستثمار لنجاح سابق، بدلا من تقديم روايات جديدة، وتمكن فيلم "الراهبة" من جذب جماهيره منذ طرحه إعلانه الترويجي في شهر يونيو، عندما قام موقع "يوتيوب" بحذفه بعدما تلقى العديد من الشكاوى التي تؤكد أنه يحتوي على لقطة لا تتوافق مع سياسة الموقع الشهير، كما أن شخصية الراهبة الشيطانية تحظى بشعبية كبيرة، منذ بدء عرض أفلام "ذا كونجورينغ"، وشاركت في مقلب طريف لا ينساه رواد موقع "يوتيوب".