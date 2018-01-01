في ذكرى رحيل "المجدد" بليغ حمدي.. بلاي ليست بأهم ألحانه

تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي، الذي فارق الحياة يوم 12 سبتمبر عام 1993 بعد أن قدم أعمالا موسيقية استطاعت أن تغير شكل الموسيقي العربية.

ويعتبر بليغ حمدي من رواد المجددين في الموسيقي العربية وكان دوما صاحب السبق في اكتشاف المواهب الجديدة أصحاب الأصوات المميزة.

ويتميز بليغ حمدي بأنه قدم ألحانا لأجيال مختلفة من المطربين فبداياته كانت مع كوكب الشرق أم كلثوم، وقدم ألحان لعبدالحليم حافظ ومحمد رشدي وشادية ونجاة وكثير من مطربي هذا الجيل، ثم يأتي الجيل الجديد المجدد في الموسيقي والذي اعتمد عليه بليغ حمدي بشكل كبير في تجديد الموسيقي العربية، فاكتشف مطربين وقدم لهم ألحان مثل ميادة الحناوي وسميرة سعيد وعلي الحجار ومحمد منير.

ولا يغفل أحد أن من روائع ألحان بليغ حمدي كان مع الفنانة ورده والتي كانت زوجته واستطاعه تقديم أروع الأغنيات لمدة سنوات من العمل سويا.

وتنوعت أعمال الموسيقار بليغ حمدي، فلم يكن ملحن فقط للأغاني ولكن قدم كل الأشكال موسيقية من تلحين أغاني الأفلام ووضع الموسيقي التصويرية للأفلام السينمائية والمسرحيات وتلحين جمل أداء لبعض الممثلين بأعمالهم الفنية المختلفة.

ويستعرض "الوطن" في ذكرى وفاته مجموعة من أهم أعمال بليغ حمدي الموسيقية:

بعيد عنك – كوكب الشرق أم كلثوم 1965

جانا الهوى – عبد الحليم حافظ 1969

طاير يا هوى – محمد رشدي 1970

أه يا اسمراني اللون – شادية 1966

سكة العاشقين – نجاة

قابلت كتير – صباح 1974

احضنوا الأيام – وردة 1976

حبك جننا يا اسمك ايه – شادية وعبد المنعم مدبولي – مسرحية ريا وسكينة 1980

على قد ما حبينا – علي الحجار 1977

مولاي اني ببابك – الشيخ النقشبندي 1972

أشكي لمين – محمد منير 1981

استعراض يلا يا دنيا – عفاف راضي من فيلم مولد يا دنيا 1976