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"انستجرام" يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

منذ 51 دقيقة
"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

كتب: وكالات

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يختبر تطبيق "انستجرام" حاليا، إضافة ميزة لكل فيديوهاته، من أجل تحقيق المزيد من التواصل بين مستخدميه، وكذلك أهداف تجارية.

ويسعى "انستجرام" من خلال الميزة الجديدة، لأن يسمح لمستخدميه كافة أن يضيفوا أصدقائهم (عمل تاج لهم) في الفيديوهات، مثلما الحال بالنسبة لصورهم، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ولكن لاستخدام هذه الميزة، على المستخدم أن ينقر أسفل يسار الفيديو، من أجل أن ينتقل إلى صفحة منفصلة تضم أسماء الأشخاص الذين يرغب في إضافتهم له، والتي تحمل عنوان "People in this video" أو "الأشخاص الذين في الفيديو".

وأكدت شركة "انستجرام" اختبارها لميزة إضافة الأشخاص في الفيديوهات، ولكنها مازالت في مرحلة اختبارها على عدد محدود من المستخدمين.

وميزة إضافة المستخدمين في الفيديوهات من الممكن أن تساهم في المزيد من التفاعل عبر منصة التواصل الاجتماعي، كما أنها قد تشجع المستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين، على الترويج لمنتجاتهم المفضلة وأماكنهم وعلاماتهم التجارية بسهولة أكبر.

 

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