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شقيق العريس يوضح لـ"الوطن" حقيقة فيديو "زواج فلسطيني من يهودية بالقدس"

منذ 20 دقيقة
جزء من الفيديو

جزء من الفيديو

كتب: سمر صالح

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حالة واسعة من الجدل أثيرت حول مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب فلسطيني يتزوج من فتاة يهودية بمدينة القدس المحتلة.

يظهر في الفيديو أحد الأشخاص متحدثا باللغة العبرية، ويطلب يد العروس، حسب ما ذكر في الفيديو المتداول، وبعد موافقة والدة العروس تمت قراءة الفاتحة.

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"الوطن" تواصلت مع مهند إدريس، شقيق العريس الفلسطيني مراد إدريس الذي ظهر في مقطع الفيديو المثير للجدل يطلب يد فتاة قال عنها رواد فيس بوك أنها يهودية بعد أن طلب يدها باللغة العبرية، لمعرفة حقيقة الواقعة وكيف تمت داخل المسجد الأقصى.

الواقعة تعود إلى شاب في الـ27 من عمره، يدعى مراد إدريس، من الجالية الإفريقية الفلسطينية ويسكن في البلدة القديمة بالقدس، تعرف على فتاة أوكرانية مسيحية، الكسندرا ساشا، واعتنقت الإسلام منذ فترة لتصبح اسمها "هبة الله" وتقدم لخطبتها وعقد قرانها بالمسجد الأقصى، وحسب قول مهند شقيق مراد، "كل أصحاب المنشورات والإدعاءات المروجين، لأن العروس يهودية من إسرائيل كاذبة الموضوع ما بده كل هالمزاودات ياللي عم بتصير".

يظهر في الفيديو العريس مراد يطلب يد العروس باللغة العبرية، وهو ما فسره متداولوا الفيديو بأنها يهودية، وحسب حديث مهند لـ"الوطن"، "اضطرينا أن نطلب يد العروس باللغة العبرية لأن أهلها لا يجيدون اللغة العربية ونحن لا نجيد اللغة الأوكرانية واللغة الوحيدة المشتركة بيننا هي العبرية وعلى هذا الأساس اعتقد العالم أنها يهودية".

قُرأت الفاتحة في أهل بيت العروس وبعدها أقيمت مراسم عقد القران والزفاف بالمسجد الأقصى، حسب تأكيد شقيق العريس.

 

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