أول من أعلن الاحتفال رسمياً برأس السنة الهجرية "رئيس وزراء قبطي"

بأشكال مختلفة وطرق متعددة، يستقبل الكثير من المسلمين، ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بكل حب ودعوات صادقة بجعله عاما أفضل من سابقيه، كما يحتفل به الكثيرين، بأخذ إجازات رسمية من أعمالهم.

ويعد رئيس الوزراء القبطي بطرس غالي، أول من قرر الاحتفال بيوم الهجرة ليكون عيدا دينيا لكل المصريين، حيث كان في شهر محرم عام 1327 هجرية والموافق 23 يناير 1909، لتعطل فيه وزارات الحكومة ومصالحها والمدارس ودور العلم.

واحتفل المصريون بهذا اليوم بمجرد سماعهم بقرار الحكومة، وأقيم احتفال بدار التمثيل العربي.

"هكذا تقررت العطلة الرسمية لأعظم مناسبة إسلامية في عهد رئيس وزراء قبطي، وليس ذلك إلا دليلا علي عمق مصريته"، بحسب أحمد حسين في كتابه موسوعة تاريخ مصر.