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بالفيديو| لص يطلق النار على نفسه خلال مطاردة الشرطة له

منذ 26 دقيقة
اللص ضغط بالخطأ على الزناد وأطلق النار على ساقه

اللص ضغط بالخطأ على الزناد وأطلق النار على ساقه

كتب: وكالات

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مصرع لص وإصابة آخر أثناء محاولتهما سرقة حقيبة فتاة في الشرقية

مصرع لص وإصابة آخر أثناء محاولتهما سرقة حقيبة فتاة في الشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد لـ" لص" تطارده الشرطة الأمريكية، وقام بإطلاق النار على نفسه بالخطأ، فوقع أرضا وهو ما سرع من عملية القبض عليه.

وأظهر المقطع الذي سجلته كاميرا المراقبة، كيف كان اللص يركض في أحد الأحياء السكنية حاملا مسدسا، بينما طارده عنصران من الشرطة.

وخلال ركضه، ضغط اللص بالخطأ على الزناد وأطلق النار على ساقه، ما أدى إلى إصابتها ووقوعه أرضا على الفور، ما مكن العناصر الأمنية من القبض عليه على الفور.

 

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