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في اعتراف لرائد فضاء: كرهت الفضاء ولم يعجبني القمر

اليوم AM 08:37
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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في لقاء صادم، كشف رائد فضاء أميركي سابق خفايا تجربة "التحليق في الفضاء"، قائلا إنه "كرهها"، وإن مشهد القمر عن قرب لم يكن جميلا أبدا، وأضاف في لقاء مع "This American Life"انه لم يكن مهتما بالسفر إلى الفضاء، وإن السبب الوحيد الذي دفعه لذلك هو لهزيمة الروس في الحرب الباردة.

وكان فرانك بورمان، البالغ من العمر 90 عاما، قد انطلق إلى الفضاء مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، في أول مهمة على الإطلاق إلى القمر مع "أبولو 8"، في ديسمبر من عام 1968، وأضاف فرانك وفقا لـ"سكاي نيوز" أردت المشاركة في هذه المغامرة الأميركية لضرب السوفييت، هذا هو الشيء الوحيد الذي حفزني.

وعن شعور انعدام الجاذبية، قال بورمان: "كان الأمر مثيرا ربما لأول 30 ثانية ثم أصبح مقبولا، وعن شعوره لدى رؤية القمر عن قرب، فوصف القمر قائلا "دمار، وحفر لا لون هناك على الإطلاق، فقط ظلال مختلفة من اللون الرمادي"، وأشار بورمان إلى أن الجزء الوحيد من التجربة الذي وجده محل اهتمام، هو النظر إلى الأرض من الفضاء، "لأنها حيث يتواجد أحبته".

وذكر أيضا أن أعز الأشياء في الحياة كانت على الأرض، عائلتي وزوجتي ووالدي، بالنسبة لي كانت تلك هي النقطة المهمة في الرحلة، من وجهة نظر عاطفية وما يثير الاستغراب، أن بورمان أكد أنه لم يتحدث مطلقا عن تجربته في الفضاء مع عائلته بعد عودته إلى الأرض، مشيرا إلى أنهم لم يكترثوا بالأمر ولم يوجهوا له أية أسئلة.

 

 

 

 

 

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