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بالفيديو| سائق يصنع ساندوتش هوت دوج بواسطة الحفار

اليوم AM 08:45
حفار

حفار

كتب: أحمد حامد دياب

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تداول نٌشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" فيديو لسائق حفار يستخدم الحفار في عمل "ساندوتش هوت دوج" بمهارة عالية.

ويظهر في الفيديو شاب يركب حفار ويستخدمه بمهارة عالية ليرفع رغيفا من الخبز ويفتحه باستخدام حافة يد الحفار ووضعه في المكان المخصص ثم نقل له بعض الخضراوات ثم وضع بعض البصل عليه ووضع قطعة الهوت دوج.

ورفع سائق الحفار الماهر الساندوتش ووضعه أمام وجه شخص آخر ليأكله في مهارة نادرة للتحكم في الحفار.

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