آخر الأخبار

دراسة حديثة تكشف عن فوائد العناكب

دراسة حديثة تكشف عن فوائد العناكب

فيديو| زحام على صلاح في زفاف حسين السيد.. وسعد سمير: "اللي اتصور يمشي"

فيديو| زحام على صلاح في زفاف حسين السيد.. وسعد سمير: "اللي اتصور يمشي"

القبض على شاب حاول "شراء فتاة" من والديها

القبض على شاب حاول "شراء فتاة" من والديها

هزمه في "البلياردو" فقتله بـ12 طعنة

هزمه في "البلياردو" فقتله بـ12 طعنة

فيديو| زحام على صلاح في زفاف حسين السيد.. وسعد سمير: "اللي اتصور يمشي"

أمس PM 11:46
صلاح في فرح حسين السيد

صلاح في فرح حسين السيد

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

بالفيديو| محمد صلاح يشعل حفل زفاف حسين السيد

بالفيديو| محمد صلاح يشعل حفل زفاف حسين السيد

بالفيديو| محمد صلاح يرقص شعبي

بالفيديو| محمد صلاح يرقص شعبي

"اللي اختشوا ماتوا".. مشاهير يدعمون محمد صلاح في أزمته مع "الجبلاية"

"اللي اختشوا ماتوا".. مشاهير يدعمون محمد صلاح في أزمته مع "الجبلاية"

أول صورة من محمد صلاح بعد واقعة اتصال الشرطة بليفربول

أول صورة من محمد صلاح بعد واقعة اتصال الشرطة بليفربول

حضر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أمس، حفل زفاف حسين السيد، لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي، وحرص الحضور على التقاط صور تذكارية مع نجم "الريدز".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من حفل الزفاف، يظهر الزحام الفظيع حول صلاح منذ بداية دخوله للحفل، والتفاف الكثيرين حوله لالتقاط الصور خلال تهنئة حسين على زواجه.

وفي الفيديو يظهر سعد سمير، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو يقول لحسين السيد، معلقا على الزحام الموجود حول صلاح لالتقاط الصور: "يا حسين قوللهم اللي اتصور يمشي".

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"رغبة متوحشة".. أمريكية تغتصب مراهقا في غرفة زوجها وأطفالها

"رغبة متوحشة".. أمريكية تغتصب مراهقا في غرفة زوجها وأطفالها

ألقت الشرطة الأمريكية على أم لخمسة أطفال بتهمة الإساءة الجنسية واغتصاب طفلاً يبلغ من العمر 14 عاماً عدة مرات في نفس الغرفة التموجود بها زوجها وأطفالها الصغار.
بالفيديو| صلاح مع المنتخب اليوم.. سجل وأهدر وصنع أهداف وحقق رقم قياسي

بالفيديو| صلاح مع المنتخب اليوم.. سجل وأهدر وصنع أهداف وحقق رقم قياسي

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، فوزا ساحقا على منتخب النيجر، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، واستطاع الفراعنة دك شباك الخصم
بالفيديو| "سيلفي" مع القطار ينهي حياة مصوره

بالفيديو| "سيلفي" مع القطار ينهي حياة مصوره

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع لشاب قام بالتقاط فيديو له بطريقة "السيلفي"، أمام قطار قادم نحوه بسرعة
عمرها 300 عام.. خبراء يفكون شفرة "رسالة الشيطان"

عمرها 300 عام.. خبراء يفكون شفرة "رسالة الشيطان"

قبل أكثر من 300 سنة، في دير "بالما دي مونتيشيارو" في صقلية، قالت راهبة تدعى الأخت ماريا كروكيسا ديلا كونسيزيون، إن الشيطان قد تملكها وجعلها
بالفيديو| إيجار القدم بأحدها 3500 دولار.. أغلى شوارع للسكن في العالم

بالفيديو| إيجار القدم بأحدها 3500 دولار.. أغلى شوارع للسكن في العالم

استعرضت فضائية "CNN" في تقرير مصور لها، نشرته عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغلى الشوارع السكنية في العالم.