فيديو| زحام على صلاح في زفاف حسين السيد.. وسعد سمير: "اللي اتصور يمشي"

صلاح في فرح حسين السيد
حضر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أمس، حفل زفاف حسين السيد، لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي، وحرص الحضور على التقاط صور تذكارية مع نجم "الريدز".
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من حفل الزفاف، يظهر الزحام الفظيع حول صلاح منذ بداية دخوله للحفل، والتفاف الكثيرين حوله لالتقاط الصور خلال تهنئة حسين على زواجه.
وفي الفيديو يظهر سعد سمير، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو يقول لحسين السيد، معلقا على الزحام الموجود حول صلاح لالتقاط الصور: "يا حسين قوللهم اللي اتصور يمشي".
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