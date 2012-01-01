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هزمه في "البلياردو" فقتله بـ12 طعنة

منذ 29 دقيقة
قتله بـ12 طعنة لأنه هزمة في "البلياردو".. والمحكمة تسجنه مدى الحياة

قتله بـ12 طعنة لأنه هزمة في "البلياردو".. والمحكمة تسجنه مدى الحياة

كتب: مصطفى الصبري

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قضت محكمة بريطانية على قاتل طعن صديقه 12 مرة، لأنه هزمه في لعبة البلياردو في حفل هالوين بالسجن مدى الحياة.

وكان كاي نازير، البالغ من العمر 20 عاما، طعن كريس ويست، في أكتوبر الماضي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، اليوم، بعد إدانته بالقتل في يوليو السابق، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وطعن نازير، الذي يعيش في مدينة "سانت نيوتس" البريطانية، صديقه كريس بسكين كان يحمله في حانة "مونكفيلد آرمز" في منطقة "كامبورن".

ووقتها، كان هناك حفلا بمناسبة عيد الهالوين، وكان كريس ويست وزوجته ريبيكا موجودين، مساء 27 أكتوبر 2017.

وقالت الزوجة إن كل شيء كان لطيفا هذه الليلة، لكن كل ذلك تغير عندما تعرض زوجها للطعن قرب طاولة البلياردو.

ومات كريس وست، البالغ من العمر 30 عاماً في هذا اليوم، ووصف الشهود كيف أن المجرم طعنه 12 مرة، اثنتين منهما كانتا كافيتين لقتله تماما.

 

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