قبل أيام من عرضه.. تسريب صور "iPhone Xc"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهاتف "iPhone Xc" الذي من المقرر عرضه خلال طرح نسخ جديدة من هاتف "آيفون" يوم 12 سبتمبر الجاري.

وسيتمتع هاتف "iPhone Xc"، بحسب المعلومات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسعر رخيص، وشاشة قياسها 6.1 بوصة.

وبحسب الصور المسربة من قبل المصمم بين جيسكين، فإن هاتف "iPhone Xc" سيجمع بين ثلاث نسخ هواتف iPhone 8 Plus وiPhone 5c وiPhone X، وفقا لـ"سبوتنك".

ومن المفترض أن يكون سعره أرخص من الإصدارات البقية، ويرجح أن يبلغ سعره بين 700 إلى 860 دولار.