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هجوم الدبابير يتسبب في نقل 15 طفلا إلى المستشفى في ألمانيا

هجوم الدبابير يتسبب في نقل 15 طفلا إلى المستشفى في ألمانيا

هجوم الدبابير يتسبب في نقل 15 طفلا إلى المستشفى في ألمانيا

اليوم PM 01:43
هجوم الدبابير يتسبب في نقل 15 طفلا إلى المستشفى في ألمانيا

هجوم الدبابير يتسبب في نقل 15 طفلا إلى المستشفى في ألمانيا

كتب: وكالات

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اكتسحت الدبابير ألمانيا هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما أقلق كثيرين يخشون من لسعتها، وفي قرية كفيرسا الواقعة في ولاية ساكسونيا الألمانية (شرق) تعرض 15 طفلا لهجوم من دبابير، ما استلزم نقلهم إلى المستشفى، وفق ما أعلنت شرطة الولاية أمس.

وفقا لـ"دويتشه فيله"، وقع الحادث حين كان الأطفال يلعبون على هامش احتفالات القرية، ولم ينتبهوا إلى عش الدبابير القريب منهم، وأوضحت الشرطة أن الأصوات المرتفعة وحركة الأطفال العفوية، عوامل جعلت الدبابير أكثر عدائية.

الأطفال بدورهم وإثر هجوم الدبابير عليهم، ركضوا باتجاه أهاليهم، فانتهى الأمر أن تعرض أحد الآباء إلى قرصة الدبابير، لينقل بدوره إلى المستشفى، وذكرت الشرطة أنها لم يتم تسجيل أي إصابة خطيرة، بل لم تخرج جميع الأعراض عن إطار قرصة الدبور العادية.

وتشهد ألمانيا اكتساحا كبيرا للدبابير في هذا العام، والسبب يعود بالأساس إلى درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد هذا الصيف، مع ندرة تساقط المطر، ما جعل الخبراء يتحدثون عن عام الدبابير بامتياز.

ويوصي الخبراء بالاحتفاظ بالهدوء وتجنب الحركات المفاجئة في حال اقتراب

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