"واتساب" يسعى لإصدار تحديث جديد.. ومخاوف من استغلال المجرمين لمزاياه

يعمل تطبيق "واتساب" على إطلاق تحديث وشيك، وسط مخاوف من إلحاقه ضررا بمحتوى وخصوصية المستخدمين، الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليار شهريا.

ووفقا للتحديث، يتعين على كل مستخدم القيام بتحويل محتوى حسابه في "واتساب" إلى نسخة احتياطية (Backups) على "جوجل درايف"، وفي حال لم يفعل، فإن هذا المحتوى سيتعرض للحذف بصورة نهائية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وإذا لم يدخل مستخدم التطبيق إلى النسخة الاحتياطية لسنة كاملة، ولم يقم بتحديثها، فإنها ستتعرض للحذف إثر إطلاق التحديث في الثاني عشر من نوفمبر المقبل.

كمأ أنه في حال عمل التطبيق الشهير بحذف هذا المحتوى من النسخة الاحتياطية فإن المستخدم سيكون معرضا بالتالي إلى فقدان عدد هائل من الصور والمحادثات ومقاطع الفيديو، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبما أن الاحتفاظ بهذه النسخ يجري في إطار شراكة بين "واتساب" و"جوجل"، فإن تطبيق التراسل لا يضمن خاصية التشفير المتاحة في المراسلات عند اللجوء إلى النسخة الاحتياطية في "جوجل درايف".

فيما أفاد موقع "ZDNet" أن "واتساب" نبه مستخدميه إلى أن ما يحتفظون به في نسخة الاحتياط ليس محميا بخاصية التشفير المتقدمة، على اعتبار أن "جوجل" تستطيع الوصول إليه.

ويستطيع المستخدم أن يقوم بعملية التحويل بكل سهولة من خلال قصد القائمة الرئيسية في التطبيق وعندها ينبغي أن يضغط على "محادثات" وعندئذ سيظهر له خيار "حفظ المحادثات".

وجاء تحديث "واتساب" وسط جدل عالمي بشأن خصوصية المستخدمين بين مدافعين يشددون على ضرورة التحصين، فيما ينبه البعض إلى استغلال متشددين ومجرمين لهذه المزايا في سبيل القيام بأمور فظيعة.