بالفيديو| "سيلفي" مع القطار ينهي حياة مصوره

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع لشاب قام بالتقاط فيديو له بطريقة "السيلفي"، أمام قطار قادم نحوه بسرعة.

ويظهر في الفيديو شاب يقف على حافة الطريق، ويلتقط فيديو أمام قطار قادم من خلفه بسرعة، باعتبار أن القطار بعيد عنه، إلا أن القطار اقترب منه بسرعة بالغة، واصطدم به بقوة، وطار الهاتف من يده.