آخر الأخبار

بالفيديو| طيار أمريكي يعوض الركاب بـ"البيتزا" بعد تأخر رحلتهم

بالفيديو| طيار أمريكي يعوض الركاب بـ"البيتزا" بعد تأخر رحلتهم

بالفيديو| "سيلفي" مع القطار ينهي حياة مصوره

بالفيديو| "سيلفي" مع القطار ينهي حياة مصوره

احذر.. "جوجل" يستعد لاقتحام أدمغتنا

احذر.. "جوجل" يستعد لاقتحام أدمغتنا

"رغبة متوحشة".. أمريكية تغتصب مراهقا في غرفة زوجها وأطفالها

"رغبة متوحشة".. أمريكية تغتصب مراهقا في غرفة زوجها وأطفالها

بالفيديو| "سيلفي" مع القطار ينهي حياة مصوره

اليوم AM 04:59
قطار

قطار

كتب: أحمد حامد دياب

أخبار متعلقة

ولادة سيدة تتسبب في تأخير قطار بالشرقية 45 دقيقة

ولادة سيدة تتسبب في تأخير قطار بالشرقية 45 دقيقة

فاجأتها آلام المخاض.. سيدة تلد طفلها في قطار بمحطة الزقازيق

فاجأتها آلام المخاض.. سيدة تلد طفلها في قطار بمحطة الزقازيق

انفصال عربة قطار بالغربية.. ومسؤول: القطارات تخضع لفحص دقيق قبل الخروج

انفصال عربة قطار بالغربية.. ومسؤول: القطارات تخضع لفحص دقيق قبل الخروج

استبدال جرار قطار بمحطة طما في سوهاج بعد انبعاث أدخنة بسبب ماس كهربائي

استبدال جرار قطار بمحطة طما في سوهاج بعد انبعاث أدخنة بسبب ماس كهربائي

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع لشاب قام بالتقاط فيديو له بطريقة "السيلفي"، أمام قطار قادم نحوه بسرعة.

ويظهر في الفيديو شاب يقف على حافة الطريق، ويلتقط فيديو أمام قطار قادم من خلفه بسرعة، باعتبار أن القطار بعيد عنه، إلا أن القطار اقترب منه بسرعة بالغة، واصطدم به بقوة، وطار الهاتف من يده.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"رغبة متوحشة".. أمريكية تغتصب مراهقا في غرفة زوجها وأطفالها

"رغبة متوحشة".. أمريكية تغتصب مراهقا في غرفة زوجها وأطفالها

ألقت الشرطة الأمريكية على أم لخمسة أطفال بتهمة الإساءة الجنسية واغتصاب طفلاً يبلغ من العمر 14 عاماً عدة مرات في نفس الغرفة التموجود بها زوجها وأطفالها الصغار.
بالفيديو| صلاح مع المنتخب اليوم.. سجل وأهدر وصنع أهداف وحقق رقم قياسي

بالفيديو| صلاح مع المنتخب اليوم.. سجل وأهدر وصنع أهداف وحقق رقم قياسي

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، فوزا ساحقا على منتخب النيجر، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، واستطاع الفراعنة دك شباك الخصم
هكذا حول فؤاد المهندس مسرحه لـ"ثكنة أطفال" مبهجة.. وجبات ومكاتب مذاكرة

هكذا حول فؤاد المهندس مسرحه لـ"ثكنة أطفال" مبهجة.. وجبات ومكاتب مذاكرة

قدم النجم فؤاد المهندس العديد من الأعمال الفنية التي دخلت قلوب الجماهير وحُفرت في أذهانهم فأصبح أحد كبار النجوم الكوميديين، ولم يمنعه ذلك من تقديم أعمال
"أنت في ورطة".. 20 علامة تدل على أن "ساعة طردك" من عملك حانت

"أنت في ورطة".. 20 علامة تدل على أن "ساعة طردك" من عملك حانت

أن تتعرض للطرد من وظيفتك أمر صعب لا يمكن وصفه، فهو بمثابة الشبح الذي يطارد غالبية الموظفين في كل الأوقات، إلا أن هناك عدة مؤشرات ذكرتها "شبكة سكاى نيوز عربية"
النائب العام في السعودية يأمر بالقبض على متحرش

النائب العام في السعودية يأمر بالقبض على متحرش

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لباكستاني يتحرش بالسعوديات في إحدى أسواق جدة